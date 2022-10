Cathy Hummels überrascht Fans: erst Oktoberfest, dann Candle-Light-Dinner mit Mats Hummels

Von: Claire Weiss

Teilen

So richtig geäußert zur angeblichen Trennung von Mats Hummels hat sich Cathy Hummels nie. Doch sie machte zahlreiche Andeutungen. Nun verrät die Influencerin: „Es ist nicht einfach.“

München - Schon seit Monaten beherrschen Cathy (34) und Mats Hummels (33) die Schlagzeilen. Die Influencerin und der Kicker sollen sich nicht nur getrennt, sondern bereits die Scheidung eingereicht haben. Bestätigt haben die beiden das nie, doch die 34-Jährige streute zahlreiche Hinweise im Netz.

Im Interview mit Bunte offenbarte die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin schon im Juli: „Ich wollte alles tun, um eine glückliche Ehe zu führen. Ich habe den Familienalltag organisiert, die Ferien, einfach alles. Ich habe meinen Mann sehr geliebt und wollte mich immer um alles perfekt kümmern.“ Doch Cathy fügte hinzu: „Das ging so nicht weiter.“

Im September besuchte die (Noch-)Ehefrau von Mats nun schon mehrfach das Münchner Oktoberfest. Und trug die Schleife ihrer Dirndlschürze auf der linken Seite. Ein eindeutiges Statement, das ganz ohne Worte auskommt – denn die Position der Dirndlschleife sagt etwas über den Beziehungsstatus der Trägerin aus. Links bedeutet Single.

Cathy und Mats Hummels - ein Blick in die Vergangenheit

Cathy Hummels wurde in Dachau, in der Nähe von München, geboren. 2007 wurde sie zur „Miss FC Bayern“ gekürt. Im selben Jahr lernte sie den Fußballspieler Mats Hummels kennen, der zu dieser Zeit beim FC Bayern München spielte. Als der damals 19-Jährige im Jahr 2008 zu Borussia Dortmund wechselte, zog Cathy Hummels mit ihm ins Ruhrgebiet und studierte dort Wirtschaftswissenschaften. Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels im Bayerischen Hof München. 2018 wurde Sohn Ludwig geboren. Später führte das Ehepaar eine Fernbeziehung. Er lebte weiterhin in Dortmund, sie in München bei ihrer Familie. Das führte schnell zu Trennungsgerüchten, die im Jahr 2022 ihren Höhepunkt nahmen, als GNTM-Kandidatin Celine Bethmann angab, mit dem Kicker ein Date gehabt zu haben.