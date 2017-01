Matt Damon will Trump künftig unterstützen 

Los Angeles - Der Hollywoodstar Matt Damon hat sich zähneknirschend zur Unterstützung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump bekannt - und die Amerikaner dazu aufgefordert, es ihm gleich zu tun.

"Ich würde es gerne sehen, dass er erfolgreich ist, wirklich", sagte Damon am Mittwoch dem US-Fernsehsender CNBC beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Es sei kein Geheimnis, dass er nicht für Trump gestimmt habe, fügte der 46-Jährige hinzu. Doch er wünsche ihm "alles Gute", und das müssten "alle" tun. "Ein erfolgreicher amerikanischer Präsident ist für uns alle gut", sagte Damon.

Matt Damons Stärke ist die Ironie

Zugleich verteidigte er seine Schauspielkollegin Meryl Streep, die der Milliardär nach ihrer scharfen Kritik an ihm bei der Golden-Globes-Verleihung als "eine der am meisten überschätzten Schauspielerinnen Hollywoods" bezeichnet hatte. Trump habe Recht, Streep sei wirklich völlig überschätzt, witzelte Damon. Aber ihre Kritik an Trumps Gewohnheit, andere Menschen zu mobben, sei richtig: Menschen zu mobben, die weniger mächtig seien als man selbst, "ist krank".

