Matthias Carras ist tot – beliebter Schlagerstar hat Kampf gegen Krebs verloren

Teilen

Die Fangemeinde von Matthias Carras trauert: Der Schlagersänger verstarb am Samstag, nachdem 2022 Krebs bei ihm diagnostiziert wurde. © IMAGO / Eibner

Die Fangemeinde von Matthias Carras trauert: Der Schlagersänger verstarb am Samstag, nachdem 2022 Krebs bei ihm diagnostiziert wurde.

Biedenkopf – Der Schlagersänger Matthias Carras (†58) ist am vergangenen Samstag (14. Januar) nach einer längeren Krebserkrankung gestorben. Der Musiker und TV-Moderator war mehrere Jahrzehnte in der Schlagerbranche aktiv. Carras hatte jedoch immer wieder auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In der Vergangenheit war bei ihm schon einmal Krebs diagnostiziert worden. Außerdem legte er aufgrund eines Burnout-Syndroms eine längere musikalische Pause ein. 2022 kam der Krebs dann zurück — und dieses Mal schaffte es der Entertainer nicht, die Krankheit zu besiegen.

Matthias Carras hinterlässt seine Frau Anne, die er bereits während seiner Schulzeit kennengelernt hatte, sowie drei Kinder. Außerdem war der Sänger bereits seit seinem 46. Lebensjahr Großvater. Auch wenn der „Voll erwischt“-Interpret in seinen letzten Lebensjahren nur noch selten als Schlagerstar in Erscheinung trat, hatten seine Fans ihn dennoch bis zuletzt in guter Erinnerung. In seiner Heimatstadt Biedenkopf, wo Carras über Jahre hinweg leidenschaftlich einen Barbiersalon betrieb, bleibt eine Lücke in der Gemeinschaft zurück.

Schlagersänger Matthias Carras beim Konzert am 07.11.2021 in Düsseldorf © IMAGO / Eibner

Matthias Carras hatte in den späten Neunzigern seinen künstlerischen Höhepunkt

Seine erste Single „Mehr von dir“ brachte Matthias Carras bereits vor mehr als drei Jahrzehnten auf den Markt. In der TV-Sendung „Schlager 92“ war er dann erstmals im Fernsehen zu sehen. Nur einige Jahre später sollte ihm im Schlagergenre der endgültige Durchbruch gelingen. Der absolute Höhepunkt in Carras’ Karriere war zweifelsfrei sein Hit „Ich krieg nie genug von dir“. Mit dem Lied war er unter anderem auch in der „ZDF-Jahreshitparade“ vertreten.

Nach der Jahrtausendwende trat Matthias Carras unter anderem auch als TV-Moderator in Erscheinung. In dieser Funktion war er vor allen Dingen beim Sender „9Live“ zu sehen, wo er beispielsweise als Gastgeber der Show „Aber bitte mit Schlager“ fungierte. Nach seinem Album „Carrasmatisch“ aus dem Jahr 2013 wurde es vermehrt ruhig um Matthias Carras. Die Neuigkeit von seinem Tod sorgte jetzt bei vielen Schlagerbegeisterten für Bestürzung.