Matthias Reim schießt auf Platz 1 der Schlager-Albumcharts

Matthias Reim feiert mit seinem neuen Album „Matthias“ große Erfolge © dpa | Christoph Schmidt & dpa/Rca Local/Sony Music | -

Ob er damit gerechnet hat? Mit seiner Platte „Matthias“ führt Schlagerstar Matthias Reim derzeit die Schlager-Albumcharts an.

Stokach – Matthias Reim (64) hat derzeit allen Grund zur Freude. Mit seiner Ehefrau Christin Stark (32) erwartet der „Verdammt, ich lieb’ dich“-Interpret das erste gemeinsame Kind. Und mit seinem aktuellen Album „Matthias“ erobert der Musiker weiterhin die Hitparaden. Die Platte steht bereits seit neun Wochen in den Top 15 und konnte sich jetzt sogar den ersten Platz der Schlager-Albumcharts sichern. Seit den Neunziger Jahren ist Matthias Reim kein so großer Erfolg mehr mit einer LP gelungen.

Sein erstes Album „Reim“, das 1990 auf den Markt kam, wurde gleich dreimal mit Platin ausgezeichnet. Auch die zweite Platte des Schlagerstars mit dem einfachen Titel „Reim 2“ erreichte Platinstatus. Zwar veröffentlichte Matze danach so einige beliebte LPs und etablierte sich ganz klar als Größe in der Branche. Doch an diese Debüterfolge konnte er nicht rankommen — bis jetzt. Es scheint fast so, als müsse der Musiker seine Alben ganz einfach nach sich selbst benennen, um in den Schlagercharts ganz oben zu stehen.

Im Duett mit seiner Ex-Partnerin Michelle erreicht Matthias Reim außerdem Goldstatus

Während er mit seiner Frau Christin Stark auf das gemeinsame Kind wartet, feiert Matthias Reim mit seiner Ex-Partnerin Michelle (50) musikalische Erfolge. Ihr Duett „Nicht verdient“ wurde vor kurzem mit einer goldenen Schallplatte geehrt — das ist nicht besonders üblich für eine Single-Produktion aus der Welt des Schlagers. Der Song kam allerdings bereits 2018 auf den Markt — es bleibt also zu hoffen, dass Matthias und Michelle sich durch die Gold-Auszeichnung dazu inspirieren lassen, wieder gemeinsam das Studio zu betreten.

Wer die Lieder seiner Nummer-Eins-Platte „Matthias“ live hören will, der kann sich derzeit noch Tickets für die anstehenden Konzerte des Sängers sichern. Tourauftakt ist am 20. August in Cottbus.