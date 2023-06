„Bin pädagogisch nicht wertvoll“: Nein zu seinen Kindern sagen, fällt Matthias Reim schwer

Matthias Reim hat insgesamt sieben Kinder. Von seinen Vaterqualitäten ist der Schlagerstar trotzdem nicht überzeugt.

Stockach – Erst vor wenigen Monaten ist Matthias Reim (65) zum siebten Mal Vater geworden. Seine Kinder sind teilweise schon erwachsen und verfolgen ihre eigenen Karrieren. Sohn Julian (27) und Tochter Marie (23), die der Schlagerstar mit seiner Kollegin Michelle (51) hat, treten seit einer Weile sogar in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters. Man könnte also meinen, dass Matthias Reim als Vater alles richtig gemacht hat. Doch der „Verdammt, ich lieb’ dich“-Interpret ist alles andere als begeistert von seinen Vaterqualitäten.

Matthias Reim hat sieben Kinder – und obwohl sie heute alle auf eigenen Beinen stehen, scheint der Schlagerstar von seinen Vaterqualitäten nicht so überzeugt zu sein. © IMAGO/Future Image

Insbesondere das Neinsagen fällt Matthias Reim laut eigener Aussage ziemlich schwer. Nicht zuletzt deshalb brachte sich der Sänger in der Vergangenheit auch in eine schwere finanzielle Schieflage. Wenn seine Kinder Geld von ihm wollen, zückt Reim seinen Berichten zufolge ohne Diskussionen das Portemonnaie. Dass das nicht unbedingt gute Erziehung ist, weiß der Musiker selbst zur Genüge.

Matthias Reim findet sich als Vater ehrlicherweise „pädagogisch nicht wertvoll“

Dass er seine sieben Kids über alles liebt, steht für Matthias Reim außer Frage. Er sei ein „unfassbar liebevoller Vater“, aber trotzdem „pädagogisch so was von nicht wertvoll“, verriet der Schlagerstar zuletzt im Interview mit „Spiegel“. Gezeigt habe sich das unter anderem an seiner fehlenden Voraussicht in Sachen Geschenke. „Wenn ich dem einen zum 18. Geburtstag ein Auto schenke, muss ich dem nächsten auch eins kaufen“, erzählt Reim amüsiert.

Trotz seiner früheren Geldprobleme sei er jedoch immer noch äußerst großzügig, wenn es um seine Kinder gehe. Sollte sein Nachwuchs jemals in eine finanzielle Notlage geraten, werde er ihnen immer aus der Patsche helfen. „Wenn sie zum Sozialamt rennen, sagen die, die sollen zu ihrem Vater. Dann können sie gleich zu mir kommen“, so Reim im Gespräch mit „Spiegel“ weiter.