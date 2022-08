„Auf Anraten meiner Ärzte“: Schlagerstar Matthias Reim muss erneut Konzerte absagen

Matthias Reim (64) ist ein echter Pechvogel: Bereits in den letzten Monaten musste der Schlagerstar krankheitsbedingt einige Konzerte absagen. © IMAGO/Christoph Hardt

Schon wieder muss sich Matthias Reim mit gesundheitlichen Problemen herumschlagen. Dieses Mal ist eine Stimmbandreizung schuld an gecancelten Auftritten.

Matthias Reim (64) ist ein echter Pechvogel: Bereits in den letzten Monaten musste der Schlagerstar krankheitsbedingt einige Konzerte absagen. Sein großes Live-Comeback nach der Corona-Pandemie hatte sich der Sänger wohl anders vorgestellt, denn immer wieder machen ihm gesundheitliche Probleme einen Strich durch die Rechnung. Nun mussten auch drei August-Termine verschoben werden. Laut dem Veranstalter Semmel Concerts ist eine Stimmbandreizung von Matthias Reim der Grund für die kurzfristige Konzert-Absage.

Auf seinem Facebook-Account eröffnete der „Verdammt ich lieb Dich“-Interpret seinen Fans die traurigen Neuigkeiten. „Leider muss ich heute ein paar unerfreuliche News mit euch teilen“, begann er sein Statement. Auf Anraten seiner Ärzte habe er sich schweren Herzens dazu entschlossen, drei Auftritte zu canceln. Davon betroffen waren die Konzerte in Gera (26. August) und Hemmoor (27. August) am Wochenende. Auch die Show in Nürnberg kann am Mittwoch (31. August) nicht wie geplant stattfinden.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Für zwei der drei abgesagten Konzerte wurden bereits Ersatztermine gefunden. Der Auftritt in Gera wird am 23. September nachgeholt, während sich die Nürnberger Fans am 22. September auf Matthias Reim freuen dürfen. Einzig das Konzert in der Schlager Arena in Hemmoor muss leider entfallen. Bereits erworbene Tickets behalten für die betroffenen Termine ihre Gültigkeit.

Matthias Reim: An restlichen Sommerterminen ändert sich nichts

Die restlichen Konzerte im Rahmen seiner Tournee sollen wie geplant stattfinden. „Die Heilungsprognose ist gut, so dass alle weiteren Sommertermine bestehen bleiben wie geplant“, gab Matthias Reim bekannt. Dabei handelt es sich um Auftritte in Kamenz (2. September), Oranienburg (3. September), Radolfzell (7. September), Potsdam (10. September), Freiberg (30. September) und Bernstadt-Kemnitz (1. Oktober).

Bereits im Juni hatte Matthias Reim einige Konzerte absagen müssen, nachdem er an einer heftigen Sommergrippe erkrankt war. Nach seiner Genesung meldete sich der Musiker voller frischer Energie bei seinen Fans. „Ich wollte euch nur sagen: Es geht wieder los“, kündigte er damals frohen Mutes auf Instagram an. „Bei mir sind Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber durch, einfach jetzt alles weg.“ Umso mehr dürfte sich der Star über den neuesten gesundheitlichen Rückschlag ärgern.