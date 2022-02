Matthias Reim kündigt Duett mit Sohn Julian an: Premiere bei Florian Silbereisens Feste-Show?

Von: Lisa Klugmayer

Große Neuigkeiten aus dem Hause Reim: Wie Matthias Reim nun verriet, arbeiten er und Sohnemann Julian gerade an einem gemeinsamen Duett. Fertig soll der Song im Sommer sein. Dort startet auch die Feste-Saison von Florian Silbereisen. Ein Zufall?

Am Bodensee - Matthias Reim (63, hier alle News auf der Themenseite) ist immer für eine Überraschung gut. Das beweist der Schlagerstar nun erneut. In einem Radio-Interview verrät er nämlich, dass er und Julian an einem Vater-Sohn-Duett arbeiten. Zu hören sollen ihre Fans den fertigen Song im Sommer bekommen. Gerade rechtzeitig für die Feste-Shows von Florian Silbereisen, wie tz.de berichtet.

Schlagersänger Julian Reim verschiebt sein Album-Release - wegen Vater-Sohn-Duett?

Seit seiner Debüt-Single „Grau“ 2019 warten Fans von Julian Reim schon sehnsüchtig auf sein erstes Studioalbum. „In meinem Kopf“ sollte eigentlich im Januar 2022 erscheinen, doch wie der Schlagersänger wenige Tage vor dem Release bekannt gab, kommt die Platte jetzt doch erst im Mai.

„Zum einen, weil ich (...) dies gern mit Euch gemeinsam machen würde, indem ich Euch die Titel selber vorstellen und nah bei Euch sein kann, in Form von Konzerten (...) und weil ich inzwischen noch ein paar hammer Ideen habe, die unbedingt noch mit auf das Album drauf müssen!“, erklärte sich Julian Reim auf Instagram. Einer dieser „hammer Ideen“ ist wohl ein Vater-Sohn-Duett mit Matthias Reim, wie der nun in einem Radio-Interview verriet.

Schlagerstar Matthias Reim verrät: „Wir machen ein Duett für sein nächstes Album“

Auch Matthias Reim war in den letzten Monaten nicht untätig. Der Schlagerstar veröffentlichte Mitte Januar sein mittlerweile 19. Studioalbum „Matthias“. Dafür macht er gerade fleißig Werbung. So auch beim Schweizer Radiosender „Radio Melody“. Dort spricht er aber nicht nur über seine eigenen Songs, sondern macht eine krasse Ankündigung.

„Ich sitze gerade an einem Song mit ihm (Julian) zusammen, wir machen ein Duett für sein nächstes Album“, verrät Matthias Reim. „Da haben wir am Text gearbeitet - eine gemeinschaftliche Textarbeit“. Der Schlagerstar ist super stolz auf seinen Sohn und schwärmt: „Ich halte viel von seiner Arbeit. Von dem Duett werdet ihr hören, das wird im Sommer erscheinen“.

Vater-Sohn Duett von Julian und Matthias Reim: Premiere bei Florian Silbereisen?

Eine überraschende Ankündigung, die für viele Fragezeichen sorgt. Schließlich stellte Julian Reim 2020 noch klar, dass es erstmal kein Reim-Duett - in welcher Kombination auch immer - geben wird. „Wir sind alle ehrgeizige Solo-Künstler. Für mich wär es im Moment nur mich an den Rockzipfel von jemanden zu hängen, der das schon deutlich, deutlich länger macht. Das möchte ich persönlich nicht“, so Julian Reim im exklusiven extratipp.com-Interview.

Außerdem erscheint sein neues Album schon am 9. Mai. Das Vater-Sohn-Duett ist aber erst für Sommer 2022 angekündigt. Verschiebt der Schlager-Newcomer sein VÖ-Datum dann erneut? Gut möglich, immerhin wäre es nicht schlecht, den neuen Song in einer großen Schlagershow vorzustellen und zu promoten. Und wo ginge das besser, als in einer der Feste-Shows von Florian Silbereisen? Die finden allerdings erst wieder im Juli statt.

Christin Stark begeistert Fans mit neuen Babybauch-Fotos

Wie auch immer die beiden den Release zu ihrem Duett handhaben, Fans freuen sich bestimmt auf den gemeinsamen Song von Julian und Matthias Reim. In der Zwischenzeit hat der 64-Jährige alle Hände voll zu tun. Immerhin ist Kind Nummer 7 unterwegs. Christin Stark begeistert ihre Fans in der Zwischenzeit mit ihrer wachsenden Babykugel.

