„Reichlich Tränen geflossen“: So sehr leidet Matthias Reim unter dem Verlust seines Vaters

Von: Lisa Klugmayer

Drucken Teilen

Matthias Reim hat sich seit dem Tod seines Vaters im November aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun spricht er erstmals über seine Trauer.

Homberg – Matthias Reim (66) hatte ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater, im November musste er sich nun für immer von ihm verabschieden. Georg Friedrich Reim starb im Alter von 94 Jahren. Seitdem hat man den Schlagerstar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, er hat sogar seinen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ abgesagt. Nun fühlt er sich erstmals bereit, über den Tod seines geliebten Vaters zu sprechen.

„Reichlich Tränen geflossen“: Matthias Reim spricht über Tod seines Vaters

„Der Tod meines Vaters war für mich ein harter Einschnitt“, verrät Matthias Reim der BILD. Der Schlagerstar habe drei Wochen nur um ihn getrauert und „war auch zu gar nichts anderem fähig“, so der Schlagerstar. „An mir sind jeden Tag 60 Jahre wundervoller Erinnerungen an den tollsten Papa der Welt vorbeigezogen. Dabei sind bei mir reichlich Tränen geflossen“.

Klimbim-Ikone Ingrid Steeger ist tot – ihr Leben in Bildern Fotostrecke ansehen

Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, dass sein Papa immer da war. Im Gegensatz zu seinem berühmten Sohn hat der ehemalige Direktor der Homberger Theodor-Heuß-Schule ein Leben fernab der Öffentlichkeit geführt. Sein Tod traf Matthias Reim deswegen schwer: „Als sich dann mit seinem Tod diese Ewigkeits-Garantie ins Nichts auflöste, empfand ich das als völlig unwirklich. Ein Mensch, der dich von Kindheit an bis zuletzt immer beschützt und behütet hat, war plötzlich weg. Ich frage mich jetzt immer: Sieht mein Papa mich noch?“.

Sein Vater sei nicht krank gewesen, hätte aber in den letzten zwei Jahren körperlich und geistig abgebaut. „Es war absehbar, dass ein Abschied für immer bevorstand. Als dann Papas Freundin starb, hatte er auch keine Lust mehr zu leben und ist ihr dann sehr schnell gefolgt“, so Reim.

„Kurz vor multiplem Organversagen“: Schlagerstar Matthias Reim packt über gesundheitliche Probleme aus Hinter dem Schlager-Urgestein liegen nicht nur glückliche Zeiten. Ganz offen spricht Matthias Reim über seine schweren, gesundheitlichen Probleme.

Tod seines Vaters macht Matthias Reim nachdenklich: Das wünscht sich der Schlagerstar für seine Kinder

Doch bei all der Trauer kann Matthias Reim auch positive Gedanken fassen: „Ich bin auch voller Dankbarkeit für die lange Zeit mit ihm. Er hatte ein schönes und erfülltes Leben und stand mir immer sehr nah“. Sein größter Wunsch? Dass seine Kinder sich eines Tages mit genauso viel Liebe an ihn erinnern, wie er es jetzt mit seinem Vater tut. „Aber ich will meine Kinder noch lange begleiten. Am liebsten so lange, wie mein Papa für mich da war“, blickt der Schlagerstar positiv in die Zukunft.

Matthias Reim hat sich seit dem Tod seines Vaters im November aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun spricht er erstmals über seine Trauer. © IMAGO/Future Image

Weihnachten verbringt Matthias Reim mit seiner Frau Christin Stark (34) und der gemeinsamen kleinen Tochter Zoe (1) zu Hause am Bodensee, wie Christin Stark bei „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ verriet.

Apropos Vater-Sohn-Beziehung: Nicht nur seine Eltern, auch seine Schwester Marie Reim ist musikalisch erfolgreich. Julian Reim verriet jetzt, ob dadurch manchmal Konkurrenz unter den Familienmitgliedern entsteht. Verwendete Quellen: bild.de, hna.de, ORF/Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht