Nach starker Erkältung: Matthias Reim verspricht, schon bald wieder auf Tournee zu gehen. Der Schlagersänger hat sich von seiner Erkrankung erholt.

Stockach – Nach seiner Krankheit: Matthias Reim (64) verriet, dass er wieder gesund ist und deshalb schon bald wieder auf den Bühnen zu sehen sein wird. Der Schlagersänger ließ seine Follower via Instagram mit einem Videoclip daran teilhaben, dass er sich nach seiner Erkältung wieder fit fühlen würde.



In dem Clip lächelt Matthias Reim zufrieden in die Kamera, trägt eine stylische Sonnenbrille und scheint wieder topfit zu sein! Zu dem Posting schrieb der Schlagersänger glücklich: „Hey Freunde, ich bin wieder fit. Euer Matthias.“ Dabei bezog er sich auch auf seine Tournee 2022, für die er nach seiner überstandenen Krankheit demnächst wieder auf den Bühnen stehen kann. Er erzählte voller Vorfreude: „Es geht wieder los. Am 15. Juli stehe ich wieder auf den Bühnen und dann ziehen wir weiter durch.“ Und auch die Hashtags #tour, #2022 und #letsgo durften bei seiner Ankündigung natürlich nicht fehlen.

Matthias Reim meldet sich nach Krankheit zurück

Matthias Reim fügt außerdem hinzu, dass all die Symptome seiner auskurierten Erkältung mittlerweile verschwunden seien und es ihm wieder gut gehe. „Bei mir sind Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber durch. Endlich jetzt alles weg“, freute er sich. Der Schlagestar könne es kaum erwarten, seine Fans schon bald wiederzusehen und verkündete: „Ich lebe, ich fühle mich wohl und ich freue mich auf euch. Also, wir sehen uns.“

