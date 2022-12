Emotionaler Moment: Matthias Reim von Tochter Marie auf der Bühne überrascht

Was für ein toller Auftritt! In Köln sang Schlagerstar Matthias Reim zusammen mit seiner Tochter Marie Reim ein Duett auf der Bühne.

Köln – Dieser Moment beschert Gänsehaut! Zum allerersten Mal sind Matthias Reim (65) und seine Tochter Marie Reim (22) zusammen aufgetreten. Während der Schlagerstar bereits des Öfteren die Bühne mit seinem Sohn Julian Reim (26) teilte, war die Performance mit seiner Tochter eine echte Premiere. Das besondere Duett konnten die Fans bei einem Konzert des Sängers im Kölner Palladium erleben.

Im Rahmen seiner Arena-Tour ist Matthias Reim derzeit in ganz Deutschland unterwegs. Seinen Fans beschert er bei den Live-Auftritten immer wieder unvergessliche Momente. In Köln durften sich die Konzertbesucher erneut über die Ballade „Vater und Sohn“ freuen, die Matthias zusammen mit seinem Sohn Julian performte.

Starkes Duo: Schlagerstar Matthias Reim und seine Tochter Marie sind beide erfolgreiche Musiker. © IMAGO/Eibner; IMAGO/HOFER (Fotomontage)

Dann kam es zum emotionalen Höhepunkt des Abends: Plötzlich kam Tochter Marie Reim auf die Bühne und sang mit ihrem Vater den Song „Hallo, ich möcht‘ gern wissen, wie’s dir geht“. Das Publikum rastete förmlich aus, als das Papa-Tochter-Gespann das emotionale Lied zum Besten gab. Geplant war das Duett übrigens nicht – so viel verriet die Nachwuchskünstlerin später auf Instagram.

Marie Reim: Gemeinsames Duett war ein „Moment der wahren Vater-Tochter-Liebe“

Neben einem Video des gemeinsamen Auftritts schrieb Marie: „Wer hätte das gedacht… Gestern kam uns wenige Momente vor diesem Auftritt in Köln die Idee, dieses Lied, das mich durch meine Kindheit begleitet hat, gemeinsam mit Papa zu singen. Ohne Probe – kein Soundcheck. Das war so spontan.“ Die Performance sei ein „Moment der wahren Vater-Tochter-Liebe“ gewesen, schwärmt die Kölnerin. Ihren bewegenden Post schloss sie mit einer rührenden Liebeserklärung an ihren Papa: „Zwischenzeitlich musste ich aufpassen, dass mir die Tränen nicht kullern. Ich liebe dich.“

Auch Maries Mutter Michelle (50) freute sich über die besondere Familien-Reunion auf der Bühne. „So stolz!“, kommentierte die Schlagersängerin den Beitrag ihrer Tochter. Matthias Reims aktuelle Ehefrau Christin Stark (33) wiederum teilte mehrere Schnappschüsse des Konzerts auf ihrem eigenen Instagram-Account. Dazu schrieb sie: „Was für tolle Konzerte in Neunkirchen und Köln! Es wurde gerockt, Musik geliebt und manche Überraschungen sorgten für Freudentränen.“