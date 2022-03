Matthias Reim und Ex Michelle erhalten gemeinsame Auszeichnung: Gold für „Nicht verdient“

„Nicht verdient“ kam bereits 2018 in die Charts. Jetzt erhalten die Ex-Partner Matthias Reim und Michelle endlich Gold für ihre Single. © IMAGO / POP-EYE

Stockach/Köln – Musikalisch sind sie immer noch ein Traumpaar! Matthias Reim (64) und Michelle (50) haben ihre romantische Beziehung schon vor langer Zeit beendet. Aus ihrer Liebe entstand die Tochter Marie Reim (21), die ebenfalls als Schlagersängerin aktiv ist. Dass ehemalige Partner sich auch nach der Trennung noch gut verstehen, ist nicht unbedingt die Regel. Doch Matthias Reim und Michelle konnten sich offenbar zusammenraufen — und das hat sich für sie gelohnt.

Ihre Single „Nicht verdient“ brachten die beiden Vollblutmusiker bereits 2018 auf den Markt. Das Duett ist über die Jahre so erfolgreich geblieben, dass es jetzt mit einer „Goldenen Schallplatte“ ausgezeichnet wird. Für Schlagersongs ist das eine seltene Ehre, wie unter anderem das Portal „“ berichtet. Eigentlich war „Nicht verdient“ zunächst als Einzelproduktion für Michelle geplant. Doch in letzter Minute sagte ihr Ex zu und machte die Zusammenarbeit zu etwas ganz Besonderem.

RD Schlagerboom 20.10.2018 Michelle (Tanja Gisela Hewer, gesch. Shitawey, bzw. Oberloher) + Matthias Reim bei der Schlagersendung - Schlagerboom - in der Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, Dortmund - 20.10.2018 © IMAGO / Tinkeres

Wo wird man Matthias Reim und Michelle die „Goldene Schallplatte“ überreichen?

Zwar ist schon jetzt durch die einschlägigen News-Seiten bekannt, dass Matthias Reim und seine Ex-Partnerin Michelle mit Gold ausgezeichnet werden. Doch meist wird die Trophäe noch in einer kleinen Zeremonie, häufig in einer Live-Show, verliehen. Zuletzt wurde beispielsweise Nino de Angelo (58) diese Ehre zuteil, als er in der „Giovanni Zarrella Show“ auftrat. Nino tat zur Freude des Publikums natürlich überrascht — sicherlich können Matze und Michelle das genauso gut.

Zwar sind die beiden für keine baldige Schlagersendung angekündigt, doch nach der Bekanntgabe ihres Gold-Erfolgs mit „Nicht verdient“ könnte sich das ändern. Für ihre Fans wäre es sicherlich ein besonderer Moment, die zwei Schlagergrößen wieder zusammen auf einer Bühne zu sehen.