Matthias Reim wendet sich an seine Kinder: „Behandelt jeden Müllmann mit Respekt“

Schlager-Urgestein Matthias Reim hat im Interview berichtet, welche Lebensweisheiten er seinen Kindern mit auf den Weg gibt.

Um sich von einem Burnout zu erholen, musste Matthias Reim (65) kürzertreten und beruflich eine längere Pause einlegen. Nun ist er nach eigenen Aussagen wieder fit und will langsam auf die Bühne zurückkehren. In einem Interview mit Der Westen hat er nun erzählt, was er im Laufe seiner Karriere gelernt hat und welche Werte ihm wichtig sind.

Mit Julian (27) und Marie Reim (22) sind zwei seiner sieben Kinder in seine Fußstapfen getreten. Gerade ihnen rät er, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen oder gar über andere zu stellen. Auf die Fragen, welche Tipps er seinen Kindern gibt für die Musik-Karriere gibt, antwortete er: „Das Wichtigste ist Demut. Lasst die Nase unten! Behandelt jeden Hausmeister und Müllmann mit Respekt!“

Weiter führte der Musiker aus, dass man eher abgelehnt werde, wenn man anderen Menschen mit Arroganz begegne. Er glaube, dass seine Kids diese Ratschläge gut annehmen und umsetzen. Sie wüssten, dass man weiter kommt, wenn man „ein Lächeln verschenkt“.

„Ich hätte viele Sachen nicht gemacht“: Matthias Reim mit ehrlichen Worten

Es scheint ein wenig, als würde sich der Sänger wünschen, er hätte früher solche Ratschläge erhalten. So sagt er auf die Frage, ob er einige Dinge in seinem Leben lieber anders gestaltet hätte: „Ich hätte viele Sachen nicht gemacht, mir wäre wahrscheinlich auch niemals eine Insolvenz passiert, hätte ich die Erfahrung von heute und wie man mit Dingen umgeht.“

Matthias Reim sieht aber auch ein, dass Fehler und Rückschläge zum Leben und zu einer langen Karriere auch einfach auch dazugehören. Er meint: „Um erfolgreich zu werden, musst du Schritt für Schritt eine endlos lange Treppe nach oben gehen. Manchmal stolpert man und rutscht ein paar Stufen zurück.“