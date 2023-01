Matthias Reim will „sterben wie Udo Jürgens“ – aber erst mit 106 Jahren

Matthias Reim denkt bereits über seinen eigenen Tod nach. Seine letzten Momente will der Sänger so verbringen wie Schlagerlegende Udo Jürgens. (Fotomontage) © IMAGO/Revierfoto & IMAGO/Future Image

Stockach – Es war damals eine schreckliche Überraschung für Schlagerfans überall: Kurz vor Weihnachten 2014 verstarb Musikikone Udo Jürgens (†80) unerwartet an Herzversagen. Zuvor war der gebürtige Österreicher auf einem Spaziergang in der Schweiz plötzlich zusammengebrochen. Aus seiner Bewusstlosigkeit erwachte Jürgens nicht mehr. Bis zuletzt stand der „Griechischer Wein“-Interpret noch immer regelmäßig auf der Bühne. Sein Kollege Matthias Reim (65) verriet jetzt, dass er sich einen ähnlichen Tod wünsche.

Es sind nachdenkliche Worte, die der beliebte Sänger in einem Interview mit BILD an die Reporter richtete. Denn offenbar denkt Matthias Reim bereits heute an seinen eigenen Tod. Zuletzt hatte der „Verdammt, ich lieb’ dich“-Interpret mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im vergangenen Herbst musste Reim seine damals geplanten Auftritte absagen, da er laut eigener Aussage mit einem „Burnout-Problem“ zu kämpfen hatte. Möglicherweise hat die Zwangspause den Musiker zum Grübeln gebracht.

Schlagerstar Matthias Reim musste gesundheitlich letztes Jahr einige Konzerte absagen. © Gonzales Photo/Imago

Matthias Reim will sich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs vom Leben verabschieden

„Ich möchte sterben wie Udo Jürgens“, erklärte Matthias Reim im Gespräch mit BILD offen. Auch er wolle demnach nach einer langjährigen und von Erfolg gekrönten Karriere von einem Moment auf den anderen das Zeitliche segnen. Doch im Gegensatz zu Jürgens hat Reim nicht vor, bereits mit 80 Jahren dem Tod entgegenzusehen. Stattdessen hofft er, es in Sachen Langlebigkeit seiner Großmutter gleichzutun. Die starb nämlich erst mit über 100 Jahren. Der Schlagersänger sagt dazu: „Aber ich will mindestens 106 werden wie meine Oma.“

Udo Jürgens 2012 in Köln. © Henning Kaiser/dpa

Matthias Reim plant also, auch in diesem staatlichen Alter noch immer Auftritte zu absolvieren. Denn wie er im Interview mit der Zeitung weiter preisgibt, möchte er am liebsten während eines Konzerts sterben. „Auf meiner erfolgreichsten Tournee einfach umfallen und weg sein“, das sei laut Reim der beste Weg für ihn, sich vom Leben zu verabschieden.