Hochzeit und weitere Kinder? Matthias Schweighöfer über Zukunftspläne mit seiner Ruby

Wagen sie den nächsten Schritt? Matthias Schweighöfer sprach darüber, dass er sich Nachwuchs mit Ruby O. Fee vorstellen könnte. Das Pärchen sprach über ihre gemeinsame Zukunft.

Berlin –Sie planen eine gemeinsame Zukunft: Matthias Schweighöfer (41) und seine Partnerin Ruby O. Fee (26) sind seit mehr als drei Jahren ein Paar und hatten ihre Beziehung Anfang 2019 offiziell bekanntgegeben. Da der „Army of Thieves“-Darsteller und die „Polar“-Schauspielerin zuletzt mit Ringen an den Fingern gesichtet wurden, waren Gerüchte rund um eine heimliche Hochzeit der beiden laut geworden. Die Spekulationen hatte der Filmproduzent daraufhin jedoch dementiert, wobei er jetzt aber neue Gerüchte in die Welt setzte – und dabei über möglichen Nachwuchs mit seiner Ruby sprach!



In einem Interview mit RTL sprachen die Turteltauben, die viel Zeit in Los Angeles verbringen und in Amerika durchstarten wollen, jetzt über ihre gemeinsame Zukunft. Die Beauty betonte dabei jedoch, dass ihr Hauptwohnsitz weiterhin Deutschland bleiben würde. Sie erzählte: „Natürlich ist Deutschland unser Hauptsitz, wir haben die Kinder hier und so weiter.“ Und auf die Frage, ob sie über gemeinsame Kinder nachdenken würden, enthüllte der Schauspieler, der bereits zwei Kinder mit seiner Ex-Partnerin Anni Schromm (48) hat, mit einem Augenzwinkern: „Sehr, sehr viele Kinder, wir wollen mindestens viermal heiraten.“

Auch wenn das Gesagte des Stars ironisch gemeint ist, könnte dennoch ein Funke Wahrheit hinter der Aussage stecken. Der „What a Man“-Prominente und seine Liebste scheinen als Paar nämlich überaus glücklich miteinander zu sein. Die Prominenten lassen ihre Follower ab und zu mit süßen Pärchenfotos an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben, wobei die brünette Schönheit zuvor einen Instagram-Schnappschuss veröffentlichte, auf dem sie sich an die Brust ihres Liebsten schmiegt.