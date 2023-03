Matthias und Julian Reim: Vater und Sohne begeistern bei „Schlagernacht des Jahres“

Matthias und Julian Reim rocken bei der „Schlagernacht des Jahres“ die Bühne © NDR

Matthias Reim und sein Sohn Julian standen gemeinsam auf der Bühne bei der Schlagernacht des Jahres, die Menge jubelt!

Schlager-Partys sind etwas für die ganze Familie. Kein Wunder also, dass Matthias Reim bei seinem Auftritt für die „Schlagernacht des Jahres“ einfach ein Familienmitglied mit auf die Bühne nimmt: Gemeinsam mit seinem Sohn Julian performte er bei der beliebten Schlager-Show. Fans der ersten Stunde kennen die Serie noch als „Schlager-Starparade“. Heute heißt die Show „Die Schlagernacht des Jahres“ und ist die erfolgreichste Schlager-Veranstaltungsreihe Deutschlands. Am Wochenende machte die beliebte Show in Hannover halt.

Neben Matthias und seinem Sohn traten auch Marina Marx (32), Vincent Gross (26) und Mickie Krause (52) auf. Der Auftritt von den Reims wurde dabei ein voller Erfolg: Die etwa 12.000 Menschen in der ZAG-Arena waren von dem Familie-Duo komplett begeistert. Auf dem Instagram-Profil der „Schlagernacht der Stars“ überschlugen sich die Komplimente für das Vater-Sohn-Gespann: „Es war super“, schreibt ein Nutzer. Dem Urteil schließt sich ein weiterer Nutzer mit einem Herz-Smiley an. Gesungen wurde natürlich auch Reims Mega-Hit „Verdammt, ich lieb‘ dich“. In einem ausgebuchten Stadion sangen Vater und Sohn mit einer begeisterten Menge den berühmten Song – und am Ende gab es sogar eine Konfetti-Überraschung!

Vater und Sohn gemeinsam auf der Bühne – die Menge jubelt!

Das Konzept scheint dabei das neue Erfolgsrezept der Reims zu werden: Gemeinsam auf der Bühne standen am Wochenende nämlich auch Reims Tochter Marie (22) und ihre Mutter Michelle (51).

Zuletzt erschien von Reims „Pech & Schwefel“, ein Duett mit Rapper Finch, das von Fans teilweise vernichtend aufgenommen wurde. Und auch in Liebes-Fragen suchte der Musiker offenbar lange Zeit nach Antworten: Stolze vier Mal heiratete der 65-Jährige. Sohn Julian stammt aus Reims zweiter Ehe mit der Margot „Mago“ Scheuermeyer. 2022 ist er mit der neuen Frau an seiner Seite, Schlagersängerin Christin Stark, erneut stolzer Papa einer Tochter geworden – Reims siebtes Kind! Ob sie wohl auch in ein paar Jahren mit Matthias auf der Bühne stehen wird?