Königin Máxima greift zur Mistgabel: Fleißiger Einsatz für den guten Zweck

Von: Eva-Maria Moosmüller

Königin Máxima packt auch bei der Stallarbeit eifrig mit an. © PPE/Imago

Königin Máxima ist sich für keine Arbeit zu fein. Wenn nötig, greift die Ehefrau von König Willem-Alexander durchaus auch mal zur Mistgabel und packt bei der Stallarbeit mit an.

Brielle – Ställe ausmisten gehört für gewöhnlich nicht unbedingt zu den Aufgaben gekrönter Häupter. Königin Máxima (50) half kürzlich für den guten Zweck aber nur zu gerne auf einem Bauernhof mit und machte sogar mit der Mistgabel in der Hand und in Gummistiefeln eine tolle Figur.

Königin Máxima macht regelmäßig mit den elegantesten Looks Schlagzeilen und ist für ihren extravaganten Kleidungsstil bekannt. Wenn nicht gerade ein Staatsbesuch oder ein „Red Carpet“-Auftritt ansteht, greift die 50-Jährige aber natürlich im Alltag zu legereren Outfits. Dass sie sich selbst in Jeans und Gummistiefeln sehen lassen kann, hat Máxima kürzlich auf einem Bauernhof in Brielle bewiesen. Im Rahmen der Aktionstage „NLdoet“ des Oranje Fonds engagierte sie sich zusammen mit ihrem Ehemann Willem-Alexander (54) als freiwillige Helferin auf der „On Earth“-Farm. Der Betrieb produziert und verkauft nicht nur verschiedene Lebensmittel, er bietet außerdem ein spezielles Programm für an Demenz erkrankte Menschen an, die bei der täglichen Arbeit auf dem Hof assistieren können. Bewaffnet mit einer Mistgabel stürzte sich die Königin direkt mitten ins Geschehen und zeigte keinerlei Berührungsängste. Während der Regent Obstbäume stutze, kümmerte sich Máxima um die Stallarbeit. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.