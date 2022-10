Ex-Bachelorette Maxime Herbord ist wieder Single

Maxime Herbord ist schon „eine Weile“ wieder Single, wie sie auf Instagram bekannt gab. © Screenshots Instagram/maximeee

Maxime Herbord ist wieder Solo. Auf Instagram verriet die 28-Jährige jetzt, dass sie schon „seit einer Weile” nicht mehr vergeben ist.

Herzogenrath - Maxime Herbord (27) ist wieder Single. Das verriet die Influencerin ihren Fans jetzt auf Instagram. Als Bachelorette suchte sie vergangenes Jahr in der Kuppelshow ihre große Liebe. Die letzte Rose erhielt damals Raphael Fasching (24), doch die beiden gingen kurze Zeit später wieder getrennte Wege.

Maxime ist schon „seit einer Weile” wieder Single

Mittlerweile ist Raphael mit der Ex-Bachelor-Kandidatin Kim Denise Lang zusammen, doch auch Maxime verkündete im April, dass sie jemand Neues an ihrer Seite hat. Die jetzt 28-Jährige war zu dem Zeitpunkt in Portugal im Urlaub – und das offenbar nicht alleine! In einem romantischen Instagram-Video zeigte sie ihren Schatten mit einem mysteriösen Mann, die beiden küssten sich innig. Doch einige Monate nach ihrem Liebes-Outing ist Maxime nun wieder Single.

Auf Instagram verriet die ehemalige „Bachelorette“ jetzt, dass sie schon seit längerer Zeit nicht mehr vergeben ist. Ein Follower fragte den TV-Star nämlich, ob sie noch vergeben sei, woraufhin die Brünette gestand: „Nein, schon eine Weile nicht mehr. Das ist aber okay so.“

Fernbeziehung unterschätzt: Ex-Bachelorette Maxime Herbord wollte ihre Heimat nicht verlassen

Vor allem die Distanz war wohl schuld daran, dass es zwischen ihr und ihrem unbekannten Ex nicht geklappt hatte. Einen Umzug für die Liebe konnte sich Maxime nicht vorstellen. „Wir haben es unterschätzt, wie schwer es ist, eine Fernbeziehung zu führen, wenn es bedeutet, Familie zurückzulassen“, erklärte die Halbniederländerin. Zurzeit sei sie an ihren Wohnort in Nordrhein-Westfalen gebunden. „Aktuell kann und möchte ich hier auch nicht weg“, gab Maxime ehrlich zu.

