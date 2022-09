GNTM-Siegerin Lou-Anne verliebt in Fußballer

GNTM-Siegerin Lou-Anne ist frisch verliebt! Seit Juni ist das Model mit dem Fußballspieler Cameron McGregor zusammen, den es durch Tinder kennenlernte. (Fotomontage) © Instagram/Cameron Mcgregor

GNTM-Siegerin Lou-Anne schwebt auf Wolke sieben: Seit Juni ist sie mit dem Fußballspieler Cameron McGregor zusammen, den sie auf Tinder kennenlernte.

Bei Lou-Anne Gleißenebner-Teskey (19) läuft es rund! Im Mai gewann die Österreicherin die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Mit ihrer tollen Ausstrahlung konnte sie sowohl das Publikum als auch Heidi Klum (49) von sich überzeugen und setzte sich im Finale gegen ihre Mutter Martina (50) durch. Seitdem darf sich Lou-Anne über zahlreiche Modelaufträge freuen und lief unter anderem bei der Frankfurter Fashion Week über den Catwalk.

Doch auch privat scheint sie nun das große Glück gefunden zu haben. Der Bild-Zeitung verrät Lou-Anne nun, dass sie frisch verliebt ist. Bei ihrem Herzensmann handelt es sich um den Fußballer Cameron McGregor (23). Seit Juni sind die zwei Turteltauben demnach schon zusammen. Kennengelernt haben sie sich über die Dating-Plattform Tinder. „Er ist mir optisch direkt positiv aufgefallen. Allerdings war ich auch etwas unsicher, da er ein paar Zentimeter kleiner ist als ich. Auf seinem Profil habe ich dann seinen Snapchat-Namen gefunden und ihn dort hinzugefügt“, erzählt Lou-Anne.

GNTM-Siegerin Lou-Anne: „Anfangs wollte er eigentlich keine feste Beziehung“

Anschließend fingen die beiden an, miteinander zu schreiben. Doch der Profi-Kicker ließ Lou-Annes Nachrichten teilweise stundenlang unbeantwortet oder meldete sich gar nicht. Erst als sich die 19-Jährige beschwerte, verbesserte sich der Kontakt und sie führten sogar lange Videotelefonate. Das erste persönliche Treffen fand in einem Düsseldorfer Restaurant statt. „Er holte mich wie ein Gentleman vom Hauptbahnhof ab und nahm mir direkt meinen Koffer ab. Das hat mir natürlich geschmeichelt“, berichtet das Model.

Im Mai unterstützte Cameron Lou-Anne dann bereits beim GNTM-Finale. Damals teilte er ein Foto auf seinem Instagram-Account, das ihn Arm in Arm mit der hübschen Blondine zeigte. Bis die beiden ein Paar wurden, dauerte es allerdings noch ein paar Wochen. „Anfangs wollte er eigentlich keine feste Beziehung“, offenbart Lou-Anne. „Als er mir nach mehreren Treffen dann endlich die eine Frage stellte, war ich völlig perplex und fragte mehrmals nach, ob er sich auch wirklich ganz sicher sei.“

Nun können die beiden Stars ihr Liebesglück genießen – wenn da nicht die räumliche Distanz wäre. Denn der Fußballer wohnt in New York, Lou-Anne in Klosterneuburg. Das Paar stehe allerdings täglich in Kontakt und sehe sich so oft wie möglich.