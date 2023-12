MDR trifft Entscheidung zu Florian Silbereisens „Feste“-Shows im Ersten

Von: Florian Schwartz

Wochenlang war unsicher, wie es für die Schlagershows von Florian Silbereisen weitergeht. Nun hat der MDR eine Entscheidung getroffen.

Update vom 4. Dezember 2023: Florian Silbereisen kann endlich aufatmen. Lange war nicht sicher, wie es für seine vom MDR produzierten Schlagershows nach Vertragsende am 31. Dezember 2023 weitergehen würde, doch nun hat der MDR-Rundfunkrat nach mehrmaligem Vertagen der Verhandlungen eine Entscheidung getroffen. Wie der Sender am Montagmittag (4. Dezember) mitgeteilt hat, werden 2024 fünf neue „Feste“-Sendungen für Das Erste und die ARD Mediathek entstehen. Einen neuen Vier-Jahres-Vertrag hat der Ex-Freund von Helene Fischer (39) aber nicht bekommen – seine Zusammenarbeit mit dem MDR endet vorerst am 31. Dezember 2024.

Florian Silbereisens MDR-Vertrag ist bis Ende 2024 verlängert worden. © IMAGO/ari

„Die Feste mit Florian Silbereisen sind innovativ und haben es geschafft, zugleich viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen und ihre treuen Fans zu behalten“, äußerte sich MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer. „Die Feste sind dadurch zu einem echten Mehrgenerationenprogramm geworden und Florian Silbereisen zu einem Gastgeber, der mit seinen Shows Brücken zwischen Menschen baut.“ Man freue sich über die Verlängerung der Zusammenarbeit und werde die Shows nach Erstausstrahlung auch im Dritten Programm zeigen.

Erstmeldung vom 07. November 2023: Leipzig – In seiner Show-Reihe „Feste“ präsentiert Florian Silbereisen (42) schon seit Jahren aktuelle Hits und Schlagerstars und lockt so Millionen von Zuschauern an die Bildschirme. Doch dem Sänger sowie seinen Fans steht nun eine nervenaufreibende Zitterpartie bevor. Denn Silbereisens Vier-Jahres-Vertrag läuft beim MDR aus. Nachdem bereits zwei Verhandlungen zur Vertragsverlängerung gescheitert sind, steht die Zukunft seiner Schlagershows auf der Kippe.

Schlagerstar Florian Silbereisen: Bislang kein grünes Licht vom MDR für seine Schlagershows

Die Show-Reihe „Feste“ umfasst gleich mehrere beliebte Sendungen von Florian Silbereisen, die im Gemeinschaftsprogramm mit der ARD ausgestrahlt werden. So zum Beispiel auch „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Verantwortlich ist der MDR, der Silbereisen ab 2020 für vier weitere Jahre unter Vertrag genommen hat. Dieser läuft nun Ende 2023 aus und wartet bislang vergeblich auf eine weitere Verlängerung.

Wie rnd.de berichtete, wollte sich der MDR in einer Sondersitzung am Montag (6. November) grünes Licht vom Rundfunkrat holen, um Florian Silbereisens Vertrag zu erneuern. Das Treffen wurde jedoch kurzfristig von Rundfunkratschef Dietrich Bauer abgesagt. Der Grund war eine erhöhte Krankmeldung bei den Teilnehmern, wodurch das Gremium nicht beschlussfähig war. Nun beginnt für den Schlagermoderator und den MDR das große Zittern. Denn der dritte Versuch wurde für den 4. Dezember angesetzt – drei Wochen vor Silbereisens Vertrags-Ende.

Florian Silbereisen erhält Sondervertrag für „Schlagerchampions“

Für die Fans von Florian Silbereisen gibt es jedoch eine gute Nachricht. Denn die Live-Sendung „Schlagerchampions“ aus Berlin am 13. Januar 2024 konnte kurzfristig mit einer einmaligen vertraglichen Regelung gerettet werden. „Hallenbuchung, Ticketverkauf sowie die gesamte professionelle Planung einer solchen Show benötigen entsprechende Entscheidungen und Vorlaufzeit“, teilte ein MDR-Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend in Leipzig mit.

Bislang scheiterten die Vertragsverhandlungen: Florian Silbereisen muss um seine Schlagershow-Reihe „Feste“ für 2024 zittern. © IMAGO / osnapix & IMAGO / Panama Pictures

Wie es mit den weiteren Ausgaben der Schlager-Serie „Feste“ aussieht, bleibt aufgrund der ungeklärten Vertragssituation bislang ungewiss. Von den Verhandlungen am 4. Dezember hängen insgesamt vier weitere Shows ab, die im Laufe des Jahre 2024 über die Bühne gehen sollen.

Ein Hauch von Abschied war auch bei Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ 2023 zu spüren. Unter anderem sprach Sängerin Michelle über ihr Karriere-Ende. Verwendete Quellen: rnd.de, dpa