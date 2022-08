MDR zeigt Doku: „Die Kelly Family und der Osten“

Die Kelly Family beim großen Schlagercomeback © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Mitte der Neunziger feierte die „Kelly Family“ ihren europaweiten Durchbruch. Doch die neun Geschwister standen schon Jahre vorher zusammen auf der Bühne — unter anderem in der DDR.

Neue Bundesländer – Mit Hits wie „An Angel“ und „I Can’t Help Myself“ feierten sie Riesenerfolge und ihr ungewöhnlicher Lebenswandel machte sie zu unvergesslichen Teenie-Ikonen: Die „Kelly Family“ gehört zweifelsohne zu den ganz großen Musik-Acts der Neunziger Jahre. Mit dem Album „Over The Hump“ erlebte die Band bestehend aus neun Schwestern und Brüdern 1994 ihren kommerziellen Durchbruch, doch ihre musikalische Karriere begann viel früher. Schon als Kleinkinder sangen die Mitglieder der „Kelly Family“ auf den Straßen Europas, bevor sie durch erste TV-Auftritte überregionale Bekanntheit erlangten. Was viele Fans der Gruppe nicht wissen: Auch in der ehemaligen DDR stand die „Kelly Family“ auf der Bühne.

Mit seinem Doppeldeckerbus reiste der Folk-Clan bereits 1979 durch den sozialistischen Teil Deutschlands — allerdings nur, um nach West-Berlin zu gelangen. Zehn Jahre später wurde die „Kelly Family“ dem ostdeutschen Publikum erstmals ein Begriff, als sie nur wenige Tage vor dem Mauerfall, genauer gesagt am 21. Oktober 1989, in der DDR-Sendung „Ein Kessel Buntes“ auftrat. Ihre Performance sorgte für Begeisterung und die Kellys liebäugelten zeitweise sogar mit der Idee, eine ausgedehnte Tournee durch die Bundesländer östlich der innerdeutschen Grenze zu starten. Die deutsche Wiedervereinigung sollte ihnen jedoch zuvorkommen.

Mit „Die Kelly Family und der Osten“ nimmt der MDR den Erfolg der Band unter die Lupe

Nach der Wende konnte die „Kelly Family“ ihren Erfolgszug durch Europa gen Osten weiterführen. Den Höhepunkt ihres Erfolgs feierte die Band in den Jahren nach dem Mauerfall — kein Wunder also, dass die Familienmitglieder eine ganz besondere Beziehung zu den neuen Bundesländern haben. Ihre Erlebnisse aus dieser turbulenten Zeit teilen die Geschwister in der demnächst erscheinenden Dokumentation „Die Kelly Family und der Osten“, die am 18. September im MDR ausgestrahlt wird.

Der 90 Minuten lange Film wirft ein Licht auf den Erfolg der neunköpfigen Band in Ostdeutschland. Dabei werden sowohl seltene Aufnahmen aus dem DDR-Fernsehen als auch spätere Konzerte der „Kelly Family“ gezeigt und von den Musikern kommentiert. Ein klares Muss für jeden Kelly-Fan!