Claudia Obert: Fiese Spitze nach Liebesouting von Simone Mecky-Ballack

Kritischer Kommentar

Nach den sich überschlagenden Schlagzeilen zeigt Simone Mecky-Ballack auf Instagram trotzig ihr Liebesglück. Dafür erhält sie ausgerechnet von Claudia Obert Kritik.

München - Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Simone Mecky-Ballack (47) ist wieder verliebt. Erst vor rund zwei Wochen gab die ehemalige „Promi Big Brother“-Kandidatin bekannt, dass sie sich von ihrem Noch-Ehemann Andreas Mecky (50) scheiden lässt. Damals bezeichnete sie sich noch als „glücklicher Single“. Kurze Zeit später stellte Simone den neuen Mann an ihrer Seite vor. Dabei handelt es sich um den Unternehmer Heiko Grote. Genau wie Simone ist der Münchner Hotelier noch mit seiner Ex-Partnerin verheiratet und erwartet sogar Zwillinge mit ihr. Für die brünette Schönheit scheint dieser Umstand keine Rolle zu spielen. „Das ist halt so, ich bin auch noch verheiratet“, betonte sie im Bild-Interview.

Claudia Obert rät: Simone Mecky-Ballack soll ihr „Glück privat genießen“

Trotzdem haben die Schlagzeilen der letzten Tage Spuren bei dem Paar hinterlassen. Ihren Frust brachte Simone mit einem Instagram-Post zum Ausdruck. „Ist es wirklich so schwer, anderen Menschen etwas Glück zu gönnen? Was ist mit der Menschheit passiert? Oder war es schon immer so?“, schrieb sie zu einem Foto, das sie Hand in Hand mit ihrem neuen Partner zeigt. „Geschichten werden erfunden, umgedreht, verfälscht, aufgebauscht!“

Damit macht Simone deutlich, dass sie ihr neues Liebesglück nicht verstecken will. Das finden jedoch nicht alle gut. In den Kommentaren meldete sich niemand Geringeres als Reality-TV-Star Claudia Obert (61) zu Wort und kritisierte Simones Umgang mit den Schlagzeilen. „Wäre es nicht schlauer, sein Glück privat zu genießen? Die wahre Liebe lebt auf leisen Sohlen“, gab die Selfmade-Millionärin zu bedenken. Ihren Kommentar versah sie mit einer Reihe von Herz-Emojis, die die Spitze wohl abschwächen sollten.

Sommerhaus und Co.: Privatsphäre in Claudia Oberts Beziehung ebenfalls ein Fremdwort

Ob ausgerechnet Claudia Obert diesbezüglich Tipps geben sollte, erscheint fraglich. Schließlich lässt die Hamburger Society-Lady keine Chance verstreichen, ihre Liebe mit Max Suhr (24) öffentlich zu zelebrieren. Dieses Jahr ist das Paar sogar zusammen beim Reality-Kult-Format „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Die Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack (46) scheint jedoch keine nachtragende Person zu sein. „Das würden wir sehr gern tun“, antwortete sie gelassen auf den kritischen Kommentar und fügte ein Kuss-Emoji hinzu.

Mit ihrem Lover Max war Claudia Obert zuletzt sogar in dem VOX-Format „Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders“ zu sehen. Das Quotenduell zwischen Oberts Liebesshow und „Top Dog Germany“ endete jedoch in einer eindeutigen Niederlage. Verwendete Quellen: Bild, Instagram/ simoneballack

Rubriklistenbild: © Instagram / simoneballack & IMAGO / STAR-MEDIA