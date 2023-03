Wie Naddel: Diese Promis haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen

Nicht nur Naddel, auch Mark Medlock und Lee Weigelmann haben sich zurückgezogen © Instagram: nadjaabdelfarrag_official & IMAGO / Lars Berg & IMAGO / POP-EYE

Nadja Abd el Farrag hat die Entscheidung getroffen, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Andere Promis wie Mark Medlock haben es vorgemacht.

Die Zeiten sind vorbei, in denen Nadja Abd el Farrag (58) tagtäglich für neue Schlagzeilen sorgt. Die TV-Moderatorin war früher wegen ihrer skandalträchtigen Beziehung mit Poptitan Dieter Bohlen (69) ständig in der Klatschpresse. In den vergangenen Monaten hat sich Naddel aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, unter anderem auch deshalb, weil ein ehemaliger Freund ihre Social-Media-Identität und Bankdaten geklaut haben soll. Damit stellt die Ballermann-Sängerin keine Ausnahme dar. Immer wieder entschließen sich Promis dazu, sich vom Rampenlicht zu verabschieden.

Zu ihnen gehört beispielsweise Mark Medlock (44). Der Sänger gewann 2007 die vierte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Mit seiner souligen Stimme eroberte er die Herzen der Zuschauer im Sturm und sang sich außerdem ins Herz von Jury-Boss Dieter Bohlen. So war es auch kein Wunder, dass Marks Songs „Now or Never“, „You Can Get It“, „Summer Love“ und „Mamacita“ zu echten Chart-Erfolgen wurden.

Anschließend häufte sich jedoch die Negativ-Schlagzeilen um den Musiker. Plötzlich machte der Castingshow-Gewinner nur noch mit Drogenkonsum, öffentlichen Ausrastern und Wutanfällen von sich reden. Dazu kam eine Anzeige wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung. 2020 beendete Mark Medlock seine Karriere endgültig. „Ich habe mich komplett ins Privatleben zurückgezogen“, gab er im vergangenen Jahr gegenüber RTL an.

Ehemaliger No-Angels-Star Vanessa ist mittlerweile Uni-Dozentin

Auch Ex-No-Angels-Sängerin Vanessa Petruo (43) war einst ein gefeierter Popstar. Zusammen mit ihren Bandkolleginnen Lucy Diakovska (46), Sandy Mölling (41), Nadja Benaissa (40) und Jessica Wahls (46) veröffentlichte sie Charterfolge wie „Daylight In Your Eyes“ und „There Must Be an Angel“. Nachdem sich die Girlgroup 2003 trennte, war Vanessa die einzige, die ihre Musikkarriere endgültig beendete. 2007 feierten die No Angels zu viert ein Comeback. Laut Sandy Mölling arbeitet Vanessa mittlerweile als Psychologie-Dozentin und Forscherin an der University of Southern California in Los Angeles.

Ein weiteres prominentes Beispiel ist Liane „Lee“ Weigelmann (48) von Tic Tac Toe. Die ehemalige Rapperin soll 2009 als Kassiererin im Kölner Zoo gearbeitet haben – seitdem ist nichts mehr über ihr Leben bekannt. Auch Model Sabia Boulahrouz (44), Ex-Bro‘Sis-Mitglied Hila Bronstein (39) und Entertainer Stefan Raab (56) bleiben dem Rampenlicht mittlerweile aus eigenem Wunsch fern.