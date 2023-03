„Mega angepisst“: Schlager-Fans schäumen nach Verletzung von Helene Fischer vor Wut

Helene Fischer hat sich bei Proben verletzt und muss die ersten Konzerte ihrer Tour absagen. Ihre Fans hoffen auf baldige Genesung. Viele sind aber auch wütend.

Bremen – „Seit Wochen proben wir für die bevorstehende Tour, wir sind hochmotiviert und gehen an unsere Limits“, mit diesen Worten meldete sich Schlager-Star Helene Fischer (38) am Montag bei ihren Fans. Erst später wurde in dem Instagram-Posting klar, dass Helene offensichtlich über ihre persönlichen Limits gegangen war, denn: Sie hat sich einen Rippenbruch zugezogen und muss die ersten beiden Tour-Konzerte in Bremen und Köln verschieben. Von den Fans gibt es nicht nur verständnisvolle Reaktionen.

Helene Fischer verletzt sich bei Tour-Proben – Fans teils stocksauer

„Gute Besserung. Das Wichtigste ist, dass du gesund, fit und glücklich bist“, liest man unter dem Posting von Helene. Viele Fans reihen sich ein und wünschen ihrem Idol schnelle und gute Genesung. Doch in den Reaktionen ist keinesfalls alles Friede, Freude, Eierkuchen. Besonders, dass die ersten beide Konzerte der „Rausch“-Tour so kurzfristig verschoben werden, sorgt teils für offene Wut.

„Der Sturz war gestern schon. Heute erst die Absage – ist schon echt mies“, schreibt etwa ein Fan. „Wir holen das nach … wow. Dafür bleibe ich nun auf 65 Euro Stornokosten vom Hotel kleben …“, meint ein anderer. Ein Dritter meint: „Kostenlose Stornierung für Hotels oder gar Züge! Eine Person verliert fast 250 Euro, hätte man es nicht erst gestern Abend gewusst, hätte man stornieren können.“ In dieses Stimmungsbild reihen sich etliche ein.

Helene Fischer muss „Rausch“-Konzerte verschieben – diese Daten sind betroffen: Bremen: 10. bis 12. Mai 2023 statt 21. bis 23. März Köln: 25. August bis 2. September statt 25. März bis 2. April

Schlager-Fans schäumen nach Verletzung von Helene Fischer vor Wut

Doch nicht nur die bestehenden Kosten, auf denen nun offenbar viele sitzen bleiben, sorgen für Ärger. Denn für Fans gehört schließlich meist mehr dazu, um zu einem Konzert in einer anderen Stadt anzureisen: „Helene, nichts ist okay“, beginnt ein Fan einen langen Post und gibt offen zu „mega angepisst und verärgert“ zu sein. Sie habe extra ihre Dienste in der Arbeit so gelegt, um in Köln dabei sein zu können. Andere haben sicher extra Urlaub genommen, vermutet sie. Jetzt müsse auch hier viel nach organisiert werden, um bei Ersatzterminen dabei sein zu können.

In die Wut reiht sich auch der Ärger vieler Fans ein, dass Helene Fischer sich wohl bei Proben für ihre neue akrobatische Show verletzt hat. Viele meinen, dass sie genau diese Show-Einlagen von Helene Fischer gar nicht bräuchten – nun müssen sie aber wegen dieser ganz auf Konzerte verzichten: „Du könntest auch nur singen. Kein Mensch braucht Akrobatik und Cirque du Soleil. Warum brauchst du das?“ heißt es etwa in den Kommentaren auf Instagram.

Helene Fischer muss Konzerte verschieben: Fans fürchten nächsten Tiefschlag

Doch damit nicht genug: Viele Fans fürchten auch, dass es nicht bei den beiden Konzert-Verschiebungen bleiben wird. „Rippenbruch dauert mindestens drei Monate. Wer weiß, ob die ganze Tournee überhaupt stattfindet“, schreibt einer. Ein anderer stimmt ein: „Was soll der Quatsch? Überall kann man lesen, dass nach. 4–6 Wochen mit leichtem Sport begonnen werden kann. Wie soll da am 11. April ein verantwortungsvoller Arzt das OK geben, welche crazy Versicherung spielt da mit? Wäre es nicht sinnvoller, das Ganze zu verschieben?“

„Kannst du den Rest dann aber gegebenenfalls bitte pünktlich absagen?“, wünscht sich ein Fan, der wohl einen ähnlichen Gedankengang hat. (rjs) Verwendete Quellen: instagram.com/helenefischer