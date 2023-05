Mega-Ansturm: Erste Ticket-Kategorien für „Giovanni Zarrella Show“ nach nur 24 Stunden ausverkauft

Die „Giovanni Zarrella Show“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Doch viele Fans wollen die Show nicht einfach nur am heimischen Bildschirm verfolgen.

Dieses Musik-Event gibt es noch gar nicht so lang, und doch erfreut es sich allergrößter Beliebtheit: die „Giovanni Zarrella Show“, die vierteljährlich im ZDF ausgestrahlt wird. Erst im September 2021 hatte der Sänger mit der Musiksendung sein Debüt gefeiert. Die Show des Ex-„Bro‘Sis“-Sängers (45) löste damals den Dauerbrenner „Willkommen bei Carmen Nebel“ ab.

Als Moderator begrüßt Giovanni Zarrella nun viele bekannte Gesichter aus Schlager und Unterhaltung. Dazu gibt es kleine Interviews, um die Fans darüber auf dem Laufenden zu halten, was im Leben ihrer Lieblingsstars gerade passiert. Und natürlich greift der charmante Moderator auch musikalisch zum Mikrofon und singt besonders gern in seiner Muttersprache Italienisch.

Extrem beliebt und sehr schnell ausverkauft

Von Partylieblingen wie Kerstin Ott über Megastars wie Andrea Berg und Maite Kelly bis hin zu Schlager-Urgesteinen wie Roland Kaiser oder Nino de Angelo – sie alle kommen zu Giovanni Zarrella in die Show. Das wollen viele Schlagerfans nicht einfach nur am heimischen Bildschirm verfolgen, sondern live dabei sein. Für alle, die gern während einer Aufzeichnung mit im Publikum sitzen wollen, gibt es über das ZDF Tickets zu erwerben.

Die nächste Sendung wird am 22. Juli 2023 live aus der Dortmunder Westfalenhalle gesendet. Die Show ist allerdings wirklich so gefragt, dass die meisten Tickets in allen Kategorien bereits vergriffen sind. Nur durch Stornierungen können eventuell wieder Plätze frei werden (Stand 3. Mai 2023). Außerdem gibt es noch einige vereinzelte Tickets für Plätze mit eingeschränkter Sicht.