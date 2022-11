„Mega hot“: Davina Geiss begeistert an Halloween im Latex-Outfit

Davina Geiss ist schon lange aus den Kinderschuhen herausgewachsen – nun verdreht die älteste Geissen-Tochter ihren Fans mit einem sexy Latex-Outfit zu Halloween den Kopf.

Monaco – Fans von Davina Geiss (19) haben bei diesem Anblick wohl sofort aufgehört zu scrollen. Die älteste Tochter von Robert (58) und Carmen Geiss (57) hat sich nämlich an Halloween in eine sexy Catwoman verwandelt. Via Instagram zeigt sich die 19-Jährige in einem heißen Latex-Outfit und begeistert ihre über 380.000 Follower. Die schwarze Latex-Hose und das enganliegende schwarze Top mit Herzausschnitt schmeicheln der schlanken Figur des Reality-TV-Stars. Zudem trägt Davina eine schwarze Maske, die den oberen Teil ihres Gesichtes spielerisch verdeckt. Als Hingucker hat sich die junge Frau für silberne Stiefel entschieden, die knapp unterm Knie enden und hat eine silberne Tasche lässig am Unterarm hängen.

„Batman – wo bist du?“, heißt es unter dem gelungenen Bild der jungen Geiss und natürlich lassen sich unter den Kommentatoren so einige Batmen finden. Aber auch sonst heimst der Beitrag der 19-Jährigen so einige Komplimente ein. „Du siehst klasse aus, tolles Kostüm“, „fantastisches Outfit“ und „was für geile Stiefel“, heißt es unter anderem. Aber die Kommentarspalte ist auch gefüllt von Flammen- und Herzemojis. „Mega hot“, findet ein User und „Wow, siehst du schön aus“ ein anderer.

Auch Shania begeistert mit ihren Schnappschüssen: „Meine Traumfrau“

In der TV-Show „Die Geissens“ (RTLZWEI) konnten Fans den Töchtern der Jetset-Familie beim Erwachsenwerden zuschauen. Längst sind die Geissen-Sprösslinge Davina und ihre kleine Schwester Shania (18) aber aus den Kinderschuhen herausgewachsen und aus dem Schatten ihrer Unternehmereltern getreten. Beide haben sich mittlerweile eine eigene Fanbase aufgebaut. Auch die blonde Shania begeistert ihre über 540.000 Fans regelmäßig mit ihren Schnappschüssen.

Vor allem mit ihrem Paris-Look verzauberte die 18-Jährige kürzlich ihre Anhänger. Bei einem Trip in die französische Hauptstadt posierte die hübsche Blondine in den Straßen der Metropole für ihren Instagram-Feed. In schwarzer Highwaist-Lederhose und beigen Crop-Pullover mit lässig über die Schultern hängender Jacke verdreht Shania ihren Fans den Kopf. In der Kommentarspalte finden sich Heiratsanträge, Liebeserklärungen und jede Menge Herzen. „Meine Traumfrau“, schreibt ein Nutzer und eine andere Userin bezeichnet Shania als „Wonder Woman“.