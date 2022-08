Mega-Konzert von Helene Fischer ab 14. Oktober auf DVD erhältlich

Ganz nah dran: Helene Fischer feierte 2,5 Stunden mit ihren Fans © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Das Mega-Konzert von Helene Fischer in München können bald alle ihre Fans genießen. Ab dem 14. Oktober kommt das Erlebnis jetzt zu allen ins Wohnzimmer, die es zum ersten oder auch zum zweiten Mal miterleben möchten.

München - Insgesamt 130.000 Fans hatten die Chance am Wochenende Helene Fischer (38) live mitzuerleben. Wer jedoch kein Ticket ergattern konnte oder das Ereignis gerne noch einmal in voller Länge miterleben möchte, darf sich jetzt freuen. Das Konzert wird nämlich in voller Länge von Universal veröffentlicht werden. Bei ihrem Riesen-Konzert lieferte die Sängerin einen noch riesigeren Bühnenauftritt ab. Die insgesamt 150 Meter breite Bühne füllt das Schlagerphänomen mit einer spektakulären Show.

An Stahlseilen fliegt Helene über die Köpfe der Zuschauer. Selbst vom Regen lässt sich niemand die Laune verderben. Noch beeindruckender als die Stunt-Elemente sind für viele die Offenheit der Sängerin. Der Schlagerstar erzählt nämlich ganz intim von ihrer neuen Beziehung und dem frischen Mutterdasein. Das können bald alle Fans ab dem 14. Oktober live aus ihren Wohnzimmern miterleben. Wer es noch weniger abwarten kann, der kann sich am 01. Oktober eine gekürzte Fassung des Spektakels im ZDF anschauen.

Helene Fischer sorgte bei ihrem Auftritt in München für mächtig Stimmung. © Action Picture/IMAGO

Mega-Konzert von Helene Fischer ist bald auf DVD erhältlich

Ob die digitale Ausgabe genau so erfolgreich wie das Konzert wird, steht wohl noch in den Sternen. Helenes Fans sind jedenfalls immer noch nicht über das Ereignis hinweg. Unter den letzten Instagram-Post der Sängerin schreibt ein Fan: „Ich kann die ganzen Emotionen und Gefühle noch immer nicht in Worte fassen [...] Ich bin einfach nur unendlich dankbar dafür!“ Jemand anderes kommentiert: „Danke, für diesen magischen Abend, ich habe jede Sekunde davon genossen! Das bleibt tief im Herzen“