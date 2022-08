„Mega Outfit“ bis „Atombombe“: Fans begeistert von Evelyn Burdecki im Netzkleid

Evelyn Burdecki begeistert Fans mit glitzerndem Kleid © Instagram/evelyn_burdecki & RTL / Stefan Gregorowius

Fans feiern ihren Look: Für die RTL-Show „Zeig uns deine Stimme“ trägt Evelyn Burdecki ein trendiges Netzkleid, das mit glitzernden Applikationen bestickt ist. Die Follower des Stars schwärmen von ihrem Outfit.

Köln – Evelyn Burdecki (33) begeisterte ihre Follower in einem stylischen Netzkleid in Grau mit funkelnden Pailletten, das alle Blicke auf sich zog. Der TV-Star trug das trendige Outfit am Sonntag (31. Juli) in der RTL-Musik-Gameshow „Zeig uns Deine Stimme“.



Auf dem tollen Instagram-Schnappschuss ihres Auftritts lächelt Evelyn Burdecki glücklich in die Kamera und ist in dem Netzkleid zu bewundern. Zu ihrem Posting verkündete die blonde Schönheit: „Schaltet heute ein! Beim RTL stimmen wir unsere Stimmen ein! Sind sie echt, oder nicht? Wer sagt uns, was das Outfit verspricht“. Ihren Beitrag beendete Burdecki mit einer Verlinkung den offiziellen Instagram-Account des Make-up-Künstlers, der für ihr Haarstyling und ihr Make-up verantwortlich war.

Evelyn Burdecki begeistert ihre Fans im Netzkleid

Evelyn Burdeckis Fans feierten das heiße Outfit der Influencerin und überfluteten die Kommentare des Postings ihres Idols mit begeisterten Nachrichten. So verkündete ein Fan voller Bewunderung: „Was für eine Atombombe bist du?“ Und auch einem weiteren User schien das stylische Netzkleid der blonden Schönheit sehr gut zu gefallen. Der Fan schwärmte: „Mega Outfit.“ Mit ihrem trendigen Netzkleid scheint die gebürtige Düsseldorferin also alles richtig gemacht zu haben!