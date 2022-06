Mega Pool und riesiger Garten: Jana Ina Zarrella zeigt ihre Luxus-Villa in Italien

Jana Ina Zarrella macht mit ihren Fans eine Haustour © Instagram/Jana Ina Zarrella

Bella Italia wird in dieser Luxus-Villa großgeschrieben! Jana Ina Zarrella zeigt auf Instagram ihren Fans ihre Urlaubsunterkunft.

Italien - Strahlend öffnet Jana Ina Zarrella (45) die Haustür ihrer Luxus-Villa in Italien. Sie begleitet ihre Fans auf Instagram durch die riesen Unterkunft. Zuerst kann man den riesigen Garten erblicken, mit schönen Blumen, die sich an der Terrasse hochschlängeln. Auch ein mega Pool mit eigenem Pool-Haus wird mit Sicherheit bei der Entspannung helfen. Ehemann Giovanni Zarrella (44) darf natürlich auch nicht fehlen.

Die Fans sind fast genauso begeistert von der Luxus-Villa wie die Zarrellas. Einige möchten jetzt den Namen von der Luxus-Villa erfahren. Eine Userin schreibt: „Total schön und wie nennt sich das Resort? Falls man selbst mal hinwollte.“ Dann können sich die Fans wohl bald auch wie die Zarrellas in der italienischen Sonne entspannen.

In einer Instagram-Story erzählt Jana Ina über die unentspannte Anreise. Momentan haben viele Deutsche dasselbe Problem: Der Flug wird gestrichen. So erging es auch den Zarrellas. Jana Ina erzählt: „Ich habe mich gestern ein wenig geärgert, deswegen habe ich auch nicht so viel gepostet“. Am Ende konnten es die Zarellas jedoch unbeschadet nach Italien schaffen und ihre Luxus-Villa um so mehr genießen.