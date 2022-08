Mega-Überraschung bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Sie erwarten ein Baby!

Von: Julia Hanigk

Was für eine Überraschung! Pietro Lombardi und Freundin Laura Maria Rypa erwarten ein gemeinsames Kind. Mit einem positiven Schwangerschaftstest teilten sie das auf Instagram mit.

Köln - Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (26) hatten einen etwas turbulenten Beziehungsstart. Sie trennten sich 2020, sind jetzt aber wieder zusammen und offensichtlich glücklicher denn je. Wie der DSDS-Star nun bekannt gab, erwarten er und seine Laura ein Baby.

„Baby Lombardi is loading“: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa werden Eltern

„Wenn aus Liebe Leben wird ... Baby Lombardi is loading ... Nach vielen turbulenten Zeiten, folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen“, schreibt Pietro Lombardi unter seinen neuesten Instagram-Post.

Darauf zu sehen: Laura Maria Rypa, wie sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält und von dem werdenden Vater liebevoll einen Kuss auf die Backe gedrückt bekommt. Er hält weiße Sneaker in Babygröße vor den Bauch seiner Freundin. In seiner Instagramstory schreibt der Sänger noch einmal bekräftigend: „Ich werde wieder Papa“. Lombardi hat bereits einen Sohn aus der Ehe mit Sarah Engels, Alessio – er ist inzwischen schon sieben Jahre alt.

„Mommy to be“: Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi teilen Bild auf Instagram

Auch seiner Freundin lässt Pietro Lombardi noch ein zusätzliches Liebesstatement da. Zu einem Bild von ihr schreibt er: „Ich liebe dich, Laura, ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt wirst!“ Erst kürzlich gab es tatsächlich Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft der Influencerin, da Fans im Hintergrund einer ihrer Instagramstorys ein Öl gegen Schwangerschaftsstreifen entdeckt hatten. Nun also die Bestätigung!

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten ein Baby. © Screenshot Instagram/lauramaria.rpa und IMAGO/Panama Pictures

Auch Laura Maria Rypa veröffentliche dasselbe Foto mit derselben Bildunterschrift auf ihrem Instagramkanal. „Mommy to be“, schrieb sie zusätzlich in ihrer Story. Lombardi teilte in einer Sendung kürzlich auch einen pikanten Zwischenfall aus dem Schlafzimmer. Es wäre schon einmal zu einem Notfall während des Liebesspiels gekommen. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi; instagram.com/lauramaria.rpa