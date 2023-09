Meghan gleich zweimal bei Beyoncé: Fan-Fotos enthüllen wahren Hintergrund des Konzertbesuchs

Meghan Markle feierte gleich bei zwei Shows von Superstar Beyoncé mit. Für ihren zweiten Konzertbesuch scheint es dabei einen ganz besonderen Grund gegeben zu haben.

Inglewood – Meghan Markle (42) kann aktuell, wie wohl viele Musikfans auf der ganzen Welt, nicht genug bekommen von Beyoncé (42). Queen B befindet sich derzeit in der Schlussphase ihrer großen „Renaissance“-Welttournee. In Kalifornien trat sie in den letzten Tagen gleich dreimal auf und feierte am Montag sogar ihren Geburtstag auf der Bühne. Zwei der drei Inglewood-Konzerte besuchte auch Herzogin Meghan – wie kam es dazu?

Grund für Konzertbesuch? Herzogin Meghan trifft sich mit Netflix-Chef Ted Sarandos

Am 1. September ging Herzogin Meghan mit ihrem Mann Prinz Harry (38) und ihrer Mutter Doria Ragland (67) zu dem Musikspektakel. Am Montag, dem 4. September ging sie gleich noch einmal, diesmal sogar zum Geburtstagskonzert der Sängerin – allerdings ohne Harry. Stattdessen wurde Meghan mit Netflix-Chef Ted Sarandos (59) und dessen Frau fotografiert. Fotos und Videos des Besuchs sammelte zum Beispiel die britische Daily Mail.

Sarandos ist für die Content-Strategie des Unternehmens verantwortlich. Die beiden dürften schon rein beruflich viel zu besprechen haben: Gerade war bekannt geworden, dass Harrys neue Doku „Invictus Games“ auf Netflix ziemlich gefloppt sei. Weder in Großbritannien noch in den USA hatte es die Doku in die Top Ten des Streaming-Riesen geschafft. Meghan hatte dagegen gerade großen Erfolg: Ihre Serie „Suits“ hatte eben erst einen Streaming-Rekord gebrochen. Außerdem soll sich Netflix kürzlich die Rechte an einem Liebesroman gesichert haben, den Meghan und Harry produzieren wollen.

Nicht nur Herzogin Meghan: Zahlreiche Promis strömen zu Konzerten von Beyoncé

Meghan wurde aber nicht nur mit dem Netflix-Chef und seiner Frau auf dem Konzert gesichtet. Sie posierte auch mit ihrem Freund Tyler Perry (53), dem Patenonkel von Tochter Lilibet (2), sowie mit Sängerin Kelly Rowland (42) und Schauspielerin Kerry Washington (46). Zudem befand sie sich vor der Bühne in prominenter Gesellschaft: Unter anderem waren Stars wie Adele (35), Katy Perry (38) und Heidi Klum (50) bei dem Geburtstagskonzert dabei.

Meghan Markle schaute sich in den letzten Tagen gleich zwei Konzerte von Megastar Beyoncé. Ein Besuch könnte dabei aus geschäftlichem Interesse entstanden sein: So soll sich die 42-Jährige bei der Show mit Netflix-Chef Ted Sarandos getroffen haben. © IMAGO / Cover-Images & IMAGO / PPE

Nicht nur auf Netflix hat die Frau von Prinz Harry große Pläne: Auch der stillgelegte Blog „The Tig“ von Meghan Markle soll zeitnah wiederbelebt werden. Verwendete Quellen: Dailymail.co.uk