„Meghan ist wütend“: Kate Middleton mischt sich in ihre Ehe mit Prinz Harry ein

Von: Susanne Kröber

Prinzessin Kate hat genug vom Streit zwischen Harry und der britischen Königsfamilie, doch Meghan Markle gehen die Vermittlungsversuche ihrer Schwägerin gegen den Strich.

London – Dass sich Meghan Markle (41) und Kate Middleton (41) noch nie sonderlich gut verstanden haben, ist kein Geheimnis. Schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen bei einem Abendessen im Nottingham Cottage, das damals von Kate und Prinz William (41) bewohnt wurde, spürte Prinz Harry Misstöne zwischen den beiden Frauen, wie er in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) enthüllt.

Eiszeit zwischen Prinz Harry und der Royal Family: Kate „macht Meghan dafür verantwortlich“

„Der einzige kleine Misston dieses Abends, der mir einfällt, war der markante Unterschied im Kleidungsstil der Frauen, der auch den beiden aufzufallen schien. Meg: zerrissene Jeans, barfuß. Kate: aufgedonnert bis zum Gehtnichtmehr“, schreibt Prinz Harry in „Spare“. Und auch Meghan äußerte sich in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ wenig schmeichelhaft über Prinzessin Kate und ließ durchblicken, dass ihre Umarmung beim ersten Treffen nicht gut angekommen sei. „Ich schätze, ich begann sehr schnell zu verstehen, dass die äußere Förmlichkeit sich auf das Innere überträgt“, so Meghan.

Seit der ersten Begegnung der beiden ist viel vorgefallen – Prinz Harry und Meghan kehrten dem britischen Königshaus den Rücken und zogen ins kalifornische Montecito, das Skandal-Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey (69), Harrys Memoiren und die Netflix-Doku sorgten dafür, dass der Kontakt zwischen Harry und seinem Bruder William abgebrochen ist. Einzig König Charles III. (74) soll noch mit seinem Jüngsten kommunizieren, doch das würde Prinzessin Kate am liebsten ändern.

Kate findet es schrecklich, dass die Royals und Harry sich derzeit in dieser Sackgasse befinden und so wenig Kontakt haben. Sie macht fast ausschließlich Meghan dafür verantwortlich und je länger dieser Zustand andauert, desto mehr verärgert und frustriert es sie.

Meghan Markle geht auf die Barrikaden: „Kate hat kein Recht, sich in ihre Ehe einzumischen“

Ganz subtil versucht Kate Middleton jetzt offenbar über Dritte, Einfluss auf Prinz Harry zu nehmen, mit dem sie sich früher blendend verstand. „Kate hat den Palastmitarbeitern, die noch mit den Sussexes sprechen, mitgeteilt, dass sie denkt, dass Harry sehr schlecht behandelt wird“, so der Insider laut Heat-Magazin. Dieses Einmischen geht Meghan Markle aber offenbar zu weit, die Herzogin von Sussex soll stinksauer auf ihre Schwägerin sein.

Von den Vermittlungsversuchen von Prinzessin Kate (rechts) zwischen Prinz Harry und der Royal Family soll Meghan Markle wenig begeistert sein. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Dominic Lipinski/Chris Jackson

„Meghan ist wütend und denkt, dass Kate kein Recht hat, sich in ihre Ehe einzumischen. Sie würde niemals im Traum daran denken, das bei ihr und William zu machen.“ Fraglich, ob Kate von Meghans Wut beirren lassen wird, die zukünftige Königin gilt im britischen Königshaus als Vermittlerin. „Sie war oft die Friedensstifterin oder versuchte, gegenüber Harry die Friedensstifterin zu sein“, erklärt Journalist und Autor Valentine Low im Podcast „The Scandal Mongers“. Vielleicht ist ja aktuell der ideale Zeitpunkt, um zwischen dem royalen Aussteiger und seiner Familie zu vermitteln – Prinz Harry will offenbar eine Zeit lang alleine nach Afrika, um wieder zu sich selbst zu finden. Verwendete Quellen: heatworld.com, express.co.uk