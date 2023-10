Meghan Markle bald US-Senatorin? „Sind schon verrücktere Sachen passiert“

Von: Susanne Kröber

Politische Ambitionen werden Meghan Markle schon länger nachgesagt. Doch jetzt könnte die Herzogin von Sussex für die US-Demokraten zum perfekten Notnagel werden.

Montecito – Meghan Markle (42) sitzt im Oval Office, während Prinz Harry (39) mit Archie (4) und Lilibet (2) auf dem Rasen des Weißen Hauses spielt – ein Fiebertraum der ehemaligen „Suits“-Schauspielerin oder die realistische Zukunftsvision einer ambitionierten royalen Aussteigerin? Schon länger wird über eine mögliche Polit-Karriere der Herzogin von Sussex spekuliert, doch jetzt scheint der erste Schritt tatsächlich in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Meghan Markle als Nachfolgerin für Senatorin gehandelt: „Name in aller Munde“

Bereits im Sommer gab es Gerüchte, Meghan Markle wolle unbedingt in die Fußstapfen der kalifornischen Senatorin Dianne Feinstein treten, die ihren Rücktritt für 2024 angekündigt hatte. Doch jetzt verstarb die ehemalige Bürgermeisterin von San Francisco am 29. September im Alter von 90 Jahren und hinterlässt eine Lücke, die Gavin Newsom (55), der Gouverneur von Kalifornien, nun füllen muss. Meghan soll von ihm im Vorfeld bereits als „unglaublich hartnäckig“ abgewimmelt worden sein, als prominente Übergangslösung könnte die Herzogin von Sussex jetzt allerdings doch noch bekommen, was sie wollte.

Laut The Mail on Sunday hat Gavin Newsom versprochen, eine schwarze Frau als Feinsteins Nachfolgerin für den Senat zu ernennen. Und diese Ankündigung könnte dem Gouverneur von Kalifornien nun auf die Füße fallen. „Das Problem, mit dem er jetzt konfrontiert ist, besteht darin, dass die besten Kandidaten bereits angekündigt haben, dass sie bei der nächsten Wahl im November 2024 für Feinsteins Sitz kandidieren werden“, gibt eine Quelle gegenüber Daily Mail zu verstehen. Nach Feinsteins Tod braucht Newsom aber jetzt eine elegante Zwischenlösung. Würde er eine der Bewerberinnen für 2024 einsetzen, „wird ihm Vetternwirtschaft vorgeworfen.“ Auftritt: Meghan Markle!

Also muss er eine farbige Frau finden, die den Job 13 Monate lang machen kann und bereit ist, sich nicht gegen eine der erfahrenen Politikerinnen zu stellen, die bereits ihren Hut in den Ring geworfen haben. Es gibt nicht so viele Frauen, auf die das zutrifft. Deshalb wird Meghans Name in aller Munde geführt.

„Keine Unmöglichkeit“: Meghan Markle könnte politische Karriere starten

Für Meghan Markle könnte die Nachfolge von Dianne Feinstein als Senatorin zum politischen Sprungbrett werden. Auch wenn die Position dann 2024 von einer anderen Kandidatin besetzt würde, hätte die Herzogin von Sussex zumindest schon mal einen Fuß in der Tür, sollte sie tatsächlich Ambitionen auf das US-Präsidentenamt haben. „Meghan ist definitiv weit hergeholt, aber angesichts des Wahnsinns, der heutzutage in der US-Politik herrscht, ist das keine Unmöglichkeit. Es sind schon verrücktere Dinge passiert“, erklärt ein Gavin Newsom, nahestehender Geldgeber der Demokraten gegenüber Mail on Sunday.

Nach dem Tod von US-Senatorin Dianne Feinstein (rechts) wird Meghan Markle als deren potenzielle Nachfolgerin gehandelt. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd/IMAGO/MediaPunch

Schon mehrfach haben Schauspieler bewiesen, dass sie es auf dem politischen Parkett in den USA weit bringen können – Ronald Reagan (93, † 2004) ging als 40. Präsident der Vereinigten Staaten in die Geschichte ein, „Terminator“-Star Arnold Schwarzenegger (76) war als Gouverneur von Kalifornien einer der Vorgänger von Amtsinhaber Gavin Newsom. Auf die Unterstützung eines Ex-Präsidenten darf Meghan Markle allerdings schon mal nicht zählen, und das nicht nur, weil er Republikaner ist: Donald Trump (77) „mochte nicht, wie sie mit der Queen umgegangen ist“. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk