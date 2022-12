„Ich war barfuß“: Meghan Markles erstes Treffen mit William und Kate ging schief

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markles und Prinz Harrys Netflix-Doku offenbart jede Menge neue Details. Auch das erste Treffen mit Prinz William und Kate hat sie persönlich überliefert. Scheinbar war es nicht so entspannt, wie sie gehofft hatte.

London – Das dürfte Prinz William (40) und seiner Ehefrau Kate Middleton (40) ganz und gar nicht gefallen. In ihrer frisch erschienen Netflix-Doku berichtet Meghan – ganz legal aus ihrer Sicht – vom ersten Zusammentreffen der damals noch unverheirateten Meghan Markle (41) mit Prinz Harrys (38) Bruder William und Prinzessin Kate. Offenbar war es nicht sonderlich angenehm.

Meghan sagt: „Ich erinnere mich, dass ich zerrissene Jeans trug und barfuß war“

Meghan berichtet in der zweiten Folge der Netflx-Serie davon: „Als Will und Kate zu Besuch kamen und ich sie zum ersten Mal traf, kamen sie zum Abendessen.“ Ganz amerikanische Schauspielerin ließ es Meghan locker angehen: „Ich erinnere mich, dass ich zerrissene Jeans trug und barfuß war“, zitiert der Mirror die Doku.

Doch diese Art von Understatement kommt bei den Royals offenbar nicht so gut an. Ihr wäre damals auch nicht klar gewesen, dass viele Briten Umarmungen „unangenehm“ finden, gibt sie im ersten Teil des Sechs-Teilers wieder. Die Herzogin von Sussex ist offenbar das Gegenteil: „Ich bin ein Umarmer. Ich war schon immer ein Umarmer, aber ich wusste nicht, dass das für viele Briten wirklich schockierend ist“, berichtet Meghan.

„Oh, sie ist eine amerikanische Schauspielerin, das wird nicht lange halten“

„Ich glaube, ich habe sehr schnell begriffen, dass sich die äußere Förmlichkeit auf das Innere überträgt“, sagt die zweifache Mutter heute über das Treffen, bei dem man sich ohne weiteres vorstellen kann, wie Kate und William zumindest innerlich zurückwichen. Prinz Harry erinnert sich seinerseits daran, wie es war, als er Meghan das erste Mal zu seiner Familie mitnahm: „Sie waren überrascht, dass so ein Rotschopf so eine schöne Frau an Land ziehen konnte. Und eine so intelligente Frau“.

Harry unterstellt seiner Familie kein freundliches Urteil über die Tatsache, dass Meghan Serien-Darstellerin war: „Oh, sie ist eine amerikanische Schauspielerin, das wird nicht lange halten“, gibt er seine Vermutung wieder. Eine kleine Spitze gegen Bruder William und Kate kann Harry sich in der frisch gestarteten umstrittenen Doku auch nicht verkneifen: „Für viele Menschen in der Familie, vor allem für die Männer, kann es eine Versuchung oder einen Drang geben, jemanden zu heiraten, der in das Schema passt, im Gegensatz zu jemandem, für den man vielleicht bestimmt ist“, wird er in der Dokumentation zitiert. Verwendete Quellen: netflix.com, mirror.co.uk