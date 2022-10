Meghan Markles Geniestreich, Prinz Harry rumzukriegen

Von: Annemarie Göbbel

Royal-Experte Tom Bower Meghan Markle genial. Sie hätte Prinz Harrys „Bedürftigkeit“ erkannt und ihm gegeben, was er brauche. In seinem Buch hat er die Beziehung analysiert.

Montecito – Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle (41) befriedigt alle Bedürfnisse des Herzogs von Sussex (38), die er „von anderen Freundinnen nicht bekommen hat“, so erläutert Tom Bower laut Page Six in seiner Biografie „Revenge: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors“ die Beziehung zwischen der ehemaligen „Suits“-Darstellerin und dem Ex-Royal, der für seine Liebe sein königliches Leben Anfang 2020 hinter sich ließ.

Prinz Harry klammere sich an seine Frau „wie ein bedürftiger Mann, an eine Rettungsinsel“

„Er ist psychisch geschädigt, sowohl durch den Tod seiner Mutter als auch durch die Behandlung seiner Mutter und Harrys selbst durch seinen Vater, als er noch ein Kind war“, behauptet der Autor gegenüber der Webseite. Bower behauptet auch, dass Harry aufgrund eines Kindheitstraumas ein „beschädigter“ und „sehr gestörter“ Mann sei. Meghan hätte genau gewusst, wie sie ihn für sich gewinnen konnte.

Ob fröhlich in Düsseldorf oder in Trauer vor Schloss Windsor Meghan Markle scheint ihren Mann Prinz Harry regelrecht zu führen, obwohl er weder alt noch gebrechlich ist. „Bedürftig“ sagt Royal-Autor Tom Bower in seiner Biografie dazu (Fotomontage). © Rolf Vennenbernd/dpa &| Martin Meissner/dpa

Sowohl die unglückliche Ehe seiner Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) mit König Charles III. (73), dessen Königsgemahlin Camilla (74) bereits früh als Geliebte ein unseliges Dreiergespann bildete, als auch der tragische Tod der damaligen Prinzessin von Wales in einem Pariser Tunnel unter nie hundert Prozent geklärten Umständen erfreuten sich bis heute einem riesigen Medieninteresse, unter denen der 12 Jahre alte Harry sicher sehr zu leiden hatte.

Meghan Markle hat immer behauptet, sie habe nichts von Prinz Harry gewusst

Aus all dem Leid habe Meghan ihre Schlüsse gezogen und Prinz Harry einen Ausweg geboten. Schon vor ihrem ersten Date hätte die ehemalige Schauspielerin gewissenhaft recherchiert und beim ersten Date im Soho House Anfang Juli 2016 alles richtig gemacht. Der Herzog arbeitete später öffentlich an seinen Defiziten und berichtete im Jahr 2021 in Dax Shepards „Armchair Expert“-Podcast von seinem Kindheitstrauma. Nebenbei rechnete er mit Vater Charles vor aller Welt ab, beschuldigte ihn, ihm den „Kreislauf“ von „genetischem Schmerz und Leiden“ weitergegeben zu haben.

"Ihr Genie war, dass sie, bevor sie ihn überhaupt traf, sorgfältig recherchierte und als intelligente Frau mit viel Erfahrung genau wusste, welche Knöpfe sie drücken musste", behauptet der Biograf in einem Interview mit der Entertainment-Plattform. Im Kleinen wie im Großen: Bei Terminen gibt Meghan Harry geheime Hinweise, wenn sie gehen will. Auch bei ihrer maßgeblichen Entscheidung in die Staaten zu gehen und ihren königlichen Pflichten zu entsagen, dürfte Meghan ihren Anteil gehabt haben. Verwendete Quellen: pagesix.com