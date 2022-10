Meghan Markle mit Mann im Auto erwischt: Video zeigt pikante Szene von Harrys Frau

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle erzählt selbst in ihrem Podcast von ihrer Zeit als Showgirl. Jetzt holt ihre Vergangenheit sie ein. Denn beim Reboot-Dreh von „Beverly Hills 90210“ ging die Herzogin noch weiter.

Montecito – Wenig erfreut dürfte Meghan Markle (41) derzeit über die jüngste Berichterstattung sein, die eine kleine, aber umso pikantere Filmszene der Herzogin von Sussex ausgegraben hat. Das Schlimmste daran: Sie selbst hat dabei schlafende Hunde geweckt. Denn in der aktuellen „Archetypus“-Podcastfolge „Breaking Down‚The Bimbo‘“ setzte sich die zweifache Mutter mit den Klischees „Bimbo“ und „dumme Blondine“ auseinander.

Meghan nahm Schmuddel-Rolle an, trotz ihrer negativen Showgirl-Erfahrung

Meghan Markle behauptet, sie habe 2006 ihr kurzes Engagement als „Mädchen mit dem Koffer Nr. 24“ bei der TV-Show „Deal Or No Deal“ beendet, weil sie sich „objektiviert“ gefühlt hatte. Jetzt stellt sich heraus: Gut zwei Jahre nach diesen Auftritten ließ sie sich für eine Überraschungsszene in der Serienpremiere des „Beverly Hills 90210“-Reboots buchen. Darin geht es in einem Auto in der Rolle der Wendy mit dem gut aussehende Ethan, gespielt von Dustin Milligan (37) ans Eingemachte.

Während Dustin in der Szene als Anspruch an die Schauspielkunst noch ertappt dreinblicken darf, als ihn seine Film-Freundin Annie, gespielt von Shenae Grimes (33) ihn in seinem Auto sitzen sieht, muss Meghans Kopf nur aus seinem Schoß auftauchen, während er verlegen seine Kleider zurechtrückt. Ausdruck offenbar egal.

Das sagte Meghan Markle zu den Fan-Vorwürfen „Kämpfende Schauspielerinnen können nicht wählerisch sein“, heißt es in „Finding Freedom“, einer nicht autorisierten Biografie über Harry und Meghan, die aber in Zusammenarbeit mit der Herzogin entstanden ist. Berichten der Dailymail zufolge zögerte Markle zunächst, die Rolle der ahnungslosen Verführerin in dem schulterfreien blauen Oberteil anzunehmen Das sagen die Fans zu Meghans Kurzauftritt: Bluesy tweetete über den 90210-Auftritt: „Niemand hat dich gezwungen. Keiner hat dich reduziert. Du hast diese Jobs freiwillig angenommen“. Terri fügte hinzu: „Was ging ihr durch den Kopf, als sie für diese Rolle vorsprach? Sollte das ihr Durchbruch in der Hauptrolle werden?“



Fans zeigen wenig Verständnis nach den Stellungnahmen der Herzogin von Sussex

Meghan Markle freut sich sicher nicht darüber, dass die alter Filmszene mit Schauspielkollegen Dustin Milligan ausgegraben wurde (Fotomontage). © Anwar Hussein/Imago & Lisa O‘Connor/Imago

Die mit dem Sohn des britischen Königs Charles’ III. (73) verheiratete Meghan hatte sich im Talk mit Model, Geschäftsfrau und Hotelerbin Paris Hilton (41) und Comedian Iliza Shlesinger (39) über Vorurteile und schlechte Jobs unterhalten. Die ehemalige Schauspielerin hatte sich in ihrer Gameshow-Positon daran gestört, aufgetakelt gesagt zu bekommen, sie solle „ihren Bauch einziehen“, während in einer Tuning-Area falsche Wimpern, Extensions und aufgepolsterte BHs für die Mädchen bereitstanden.

Dafür musste die Herzogin von Sussex jede Menge Kritik einstecken. Selbst Schauspielkollegin Whoopi Goldberg (66) meldet sich zu Wort. Doch auch die Fans beschuldigen Meghan bei Dailymail, die das wieder aufgetauchte Filmmaterial zur Verfügung stellten, der Heuchelei. Besonders verwerflich fanden die Fans, dass die pikante Szene mit der damals 27-jährigen Meghan kaum mehr als Jugendsünde durchgeht. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Twitter, Finding Freedom von Omid Scobie