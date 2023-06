Meghan Markle offenbart laut Psychologen „Persönlichkeitseigenschaften eines Psychopathen“

Von: Susanne Kröber

Ein Krankheitsbild könnte der Auslöser für Meghan Markles manipulatives Verhalten sein, wie ein Psychologe der Herzogin von Sussex per Ferndiagnose attestiert.

Montecito – Von ihrem Erzfeind, dem britischen TV-Moderator Piers Morgan (58), bekam Meghan Markle (41) den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Prinzessin Pinocchio“ verpasst. Doch immer wieder stellt sich heraus, dass es die Ehefrau von Prinz Harry (38) mit der Wahrheit tatsächlich manchmal nicht so genau nimmt.

„Tendenz, zu lügen“: Trägt Meghan Markle ihren Spitznamen „Prinzessin Pinocchio“ zurecht?

So soll unter anderem bei Meghan Markles Spotify-Podcast „Archetypes“ massiv geschummelt worden sein. Mit prominenten Gästen wie Serena Williams (41) oder Paris Hilton (42) plauderte Meghan laut Podnews selbst, bei weniger bekannten Gesprächspartnerinnen überließ die Herzogin von Sussex das Interview hingegen anderen. Meghans Stimme sei dann nachträglich in die Podcast-Aufnahmen hineingeschnitten worden.

Nicht die erste Mogelpackung, die Meghan Markle der Welt präsentiert. Auch nach der Verfolgungsjagd durch Paparazzi in New York vor kurzem oder nach Meghans und Harrys Interview mit Oprah Winfrey (69) 2021 regten sich heftige Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen. Wie Psychologe Rolf Schmiel (50) im Interview mit Bild erklärt, könnte hinter diesem Verhalten ein Krankheitsbild stecken. „Was Meghan zeigt, entspricht den Mustern und Persönlichkeitseigenschaften eines Psychopathen“, so die brisante Einschätzung, auch wenn der Psychologe einräumt: „Eine Ferndiagnose ist natürlich unmöglich, nur ein persönliches analytisches Gespräch könnte Klarheit bringen.“

Lügen-Vorwürfe gegen Meghan Markle 2021 musste sich Meghan Markle offiziell entschuldigen, nachdem ihr ehemaliger Sprecher Jason Knauf (40) vor Gericht ausgesagt hatte, dass die Herzogin von Sussex – entgegen ihrer Behauptungen – doch am Bestseller „Finding Freedom“ von Omid Scobie (40) und Carolyn Durand beteiligt gewesen ist. Im TV-Interview mit Oprah Winfrey behauptete Meghan 2021 unter anderem, dass bereits drei Tage vor der offiziellen Hochzeit eine private Trauung stattgefunden habe, was dementiert wurde. Außerdem erklärte Meghan, sie habe nichts über die britischen Royals gewusst, bevor sie Prinz Harry kennengelernt habe, was durch Aussagen früherer Freunde widerlegt wurde. 2022 sorgte ein Interview mit The Cut für Schlagzeilen, in dem Meghan Markle behauptet hatte, bei der Filmpremiere von „Der König der Löwen“ drei Jahre zuvor habe ein Darsteller aus Südafrika erklärt: „Als du in diese Familie eingeheiratet hast, haben wir auf der Straße genauso gejubelt wie damals, als Mandela aus dem Gefängnis befreit wurde.“ Besagter Schauspieler John Kani (79) widersprach laut Daily Mail und betonte: „Das scheint ein Fauxpas von ihr zu sein. Vielleicht hat sie sich nur falsch erinnert. Es ist mir ein Rätsel.“ Er habe die Herzogin von Sussex nie getroffen.

„Massiv gefährlich“: Nutzt Meghan Markle Prinz Harry für ihre eigenen Bedürfnisse aus?

Rolf Schmiel sieht zahlreiche Anzeichen, die seine Ferndiagnose untermauern. „Ihr charmantes Auftreten gepaart mit Manipulation und der Tendenz, zu lügen, dabei massiv auf den eigenen Vorteil bedacht und bereit zu sein, die Schädigung anderer in Kauf zu nehmen – all das deutet auf psychopathische Persönlichkeitsmerkmale hin“, betont der Psychologe laut Bild. Doch welche Rolle spielt Prinz Harry in diesem Konstrukt? „Harry hat doppelt Pech, denn die Prägung des Königshauses und die traumatische Erfahrung durch den frühen Verlust seiner Mutter machen ihn zum leichten Opfer für jemanden, der Persönlichkeitsanteile hat, wie sie Meghan zeigt“, so Schmiel.

Verhalf Meghan Markle Prinz Harry zur Flucht aus dem goldenen Käfig oder manipuliert sie ihn zu ihren Gunsten? (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire/i Images

Prinz Harrys Beziehung zu Meghan habe allerdings auch positive Auswirkungen auf das Leben des jüngsten Sohnes von König Charles III. (74) und Prinzessin Diana (36, † 1997) gehabt. „Sein Gewinn ist, dass Meghan eine starke Persönlichkeit ist, die ihn so in seinen Bann zieht, dass er sich von alten Strukturen lösen konnte, die sicherlich ebenfalls gefährlich für seine psychische Gesundheit gewesen sind“, erklärt der Psychologe. Vielleicht für Harry aber auch nur der Sprung vom Regen in die Traufe, denn „massiv gefährlich ist es, wenn jemand einen Menschen fortwährend für die eigenen Bedürfnisse benutzt und ausnutzt“, betont Schmiel. Trennt sich Prinz Harry von Meghan Markle? Dianas Ex-Butler Paul Burrell (64) ist sich sicher, „wir alle wissen, dass es passieren wird.“ Verwendete Quellen: bild.de, dailymail.co.uk, thecut.com