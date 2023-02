Meghan und Harry bald steinreich? Sie haben „Hollywood-Dealmaker“ als Manager eingestellt

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry und Meghan Markle wollen mittels Media-Manager profitabler werden. 250 Deals mit Stars sprechen für sich. Geht Meghan zurück ins TV?

Montecito – Vermutlich haben Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) den Tipp in aller Freundschaft von Ellen DeGenerees (65) bekommen. Adam Lilling (53) ist der Mann der Stunde und offenbar auch der neue Manager der Sussexes. Jedenfalls wurden alle drei kürzlich bei DeGeneres‘ und Portia de Rossis (50) Party zur Erneuerung des Eheversprechens in Montecito gesichtet. Harry wurde dabei beobachtet, wie er den „Top Dealmakern des Jahres 2022“ laut Hollywood Reporter einem anderen Gast vorstellte.

Offenbar stehen ein „kommerziellen Schritt“ in die TV- und Filmindustrie auf dem Plan

Ein Branchenexperte, der schon persönlich mit Lilling zusammengearbeitet hat, erklärt bei pagesix.com, was von dem millionenschweren Geschäftsmann zu halten ist. Er berät Prominente an der Schnittstelle zu Risikoinvestitionen, managt und ebnet ihnen den Weg in ein extrem reiches Leben. Ellen habe er „groß“ gemacht, heißt es, ebenso habe er bereits mit Schauspieler wie Matthew McConaughey (53) oder Nicole Kidman (55) an der „Schnittstelle von Prominenten und Risikoinvestitionen“ gearbeitet.

„Es ist gut möglich, dass Ellen ihn mit Harry und Meghan bekannt gemacht hat“, schätzt der Experte. Lilling hat laut Hollywood Reporter „inmitten der Streaming-Kriege großvolumige Pakte ausgehandelt, Inhalte kultiviert und Marken von Grund auf neu aufgebaut haben.“ Adams Leitsatz hat ihn weit gebracht: „Unsere Mission ist es, Menschen, die die Welt verändern können, mit den besten Betreibern und Unternehmern zusammenzubringen“.

Expertin schätzt Harry und Meghans künftige Medien-Präsenz ein Mayah Riaz, selbst Celebrity-Managerin, erklärte im Mirror „Es wäre naiv, nicht zu erwarten, dass Harry und Meghan nach ihrer Netflix-Serie und der Biografie Spare einen kommerziellen Schritt machen werden“. Die Netflix-Serie zeige, dass das Herzogspaar in den Staaten auf Interesse stoße. In Großbritannien werde jeder kommerzielle Vorstoß der Sussexes äußerst kritisch gesehen: „Aber was erwarten sie denn? Sie müssen arbeiten, ihre Sicherheitskosten gehen in die Millionen und sie nehmen zu Recht keinen Penny von den britischen Steuerzahlern“, gibt Riaz zu bedenken.

Lilling nennt Meghans Spotify-Deal „Archetypes with Meghan“ seinen Lieblingspodcast des Jahres

Was das konkret für die Ex-Royals bedeutet, wird klar, wenn man sich die Ergebnisse Lillings ansieht. Hollywood Reporter zählte mehr als 250 abgeschlossene Geschäfte, darunter Pachama mit Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Salesforce mit Matthew McConaughey und Vegamour mit Nicole Kidman (55) auf. Bei Lilling selbst hört sich das im besten Manager-Sprech so an: „Wir konzentrieren uns nicht wirklich auf die Unterhaltungsbemühungen der Stars. Wir konzentrieren uns darauf, ihre Gewinne, ihre Leidenschaft und ihren Zweck mit Gewinnmöglichkeiten in der Private-Equity-Landschaft (dt. privates Eigenkapital betreffend) zu verbinden.“

Weil ein verdächtiger Einzelspender Meghans und Harrys Archewell Stiftung derzeit am Leben hält, haben sie Beratung offenbar dringend nötig. Celebrity-Managerin Mayah Riaz erklärte gegenüber dem Mirror, dass es in den USA „Appetit auf den Herzog und die Herzogin“ gebe und dass Meghan wahrscheinlich „zurück ins Fernsehen gehen wird“. Weiter mutmaßt sie: „Sie wird vielleicht keine Rolle in einer langlaufenden Serie übernehmen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass sie einen Cameo-Auftritt hat.“ Neuesten Berichten zufolge sollen die Sussexes demnächst „Romcom“-Unterhaltung (im Genre: Liebeskomödien) produzieren wollen. Verwendete Quellen: mirror.co.u,k pagesix.com