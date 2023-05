Meghan Markle schwänzt die glitzernde Gracia-Preisverleihung – zu wenig Prestige?

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Meghan Markle wurde für ihren Spotify-Podcast Archetypes mit einem Gracie Award geehrt, kam aber nicht zur Preisverleihung. Jetzt wurde endlich der Grund für ihr Fernbleiben bekannt.

Beverly Hills – Es läuft gut für Meghan Markles (41). Wurde ihr erst kürzlich in New York bei den „Women of Vision Awards“ für ihr „lebenslanges Engagement für Frauen und Mädchen“ eine Auszeichnung verliehen, sollte ihr eine Woche darauf bereits eine neue Ehrung zuteilwerden. In Los Angeles bekam die Herzogin von Sussex für ihren Podcast „Archetypes“ bei der Verleihung den 48. „Gracie Awards“ einen Preis zugesprochen. Wer allerdings mit Abwesenheit glänzte, war Meghan.

Steckt der Herzogin noch der Schreck der irren Verfolgungsfahrt in Manhattan in den Gliedern?

Steckte der unschöne Abgang in New York der zweifachen Mutter etwa noch in den Knochen? Nachdem sie und Prinz Harry (38), sowie ihre Mutter Doria Ragland (66), die Veranstaltung in Manhattan verlassen hatten, kam es laut ihres Pressesprechers zu einer „beinahe katastrophale Verfolgungsjagd“. Obwohl sie viel Hohn und Spott mit dieser Aussage ernteten, seien Harry und Meghan – vermutlich aus ihrer Historie heraus erklärbar – nach der „chaotischen“ Fahrt durch die Metropole „verängstigt und erschöpft“ gewesen, berichtete Chris Sanchez, ein Mitarbeiter ihres Sicherheitsteams.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Andere Gründe ihres Fernbleibens wurden diskutiert, der Herzogin sei ihr Gewinn, namentlich erst aufgeführt auf Seite 4 der Gewinnerliste, einfach zu unglamourös, wer wolle schon als Randerscheinung einer glitzernden Award-Show gefeiert werden, bei der übrigens Amanda Seyfried (37) an oberster Stelle als Televison National Winner für „The Dopout“ den Award als beste Hauptdarstellerin für Film oder nationale TV-Serie den Award abräumte.

Die Gracie Awards Die Gracie Awards werden von der Alliance of Women in Media Foundation verliehen, um Programme auszuzeichnen, die von Frauen für Frauen geschaffen wurden. Die Herzogin wurde als beste Podcast-Moderatorin für ihre Serie ausgezeichnet, die im Laufe von 12 Episoden „die Etiketten, die Frauen zurückhalten, sezieren, erforschen und untergraben“ will. Mariah Carey (54), Paris Hilton (42), Serena Williams (41) und Mindy Kaling (43) waren unter den Gästen des Podcasts.

Angeblich hatte Meghan Markle nie vor zu kommen

Wie hellomagazine.com erfahren haben will, offenbart sich jetzt der wahre Grund für Meghans Abwesenheit. Die Herzogin von Sussex hatte schlicht anderweitige persönliche Verpflichtungen an dem Abend, weshalb sie nie für die Preisverleihung zusagte hätte, heißt es da. Trotzdem bedankte sich Meghan öffentlich auf der Website ihrer Gründung „Archewell Foundation“ und brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck.

Meghan bedankte sich, erschien aber nicht zur Preisverleihung Gracie Awards 2023. Schauspiel-Kollegin Amanda Seyfried räumte war die erste im Gewinner-Ranking (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & Axelle Woussen/Imago

„Vielen Dank an die Alliance for Women in Media Foundation für diese prestigeträchtige Auszeichnung. Es ist ein gemeinsamer Erfolg für mich und das Team hinter Archetypes. Die meisten von ihnen sind Frauen und die inspirierenden Gäste, die mich jede Woche begleiten“, so Meghan in ihrem Statement. Auf ihre Leistung kann Meghan Markle stolz sein, was man über ihre früheren Ausflüge als Bloggerin für ihren Lifestyle-Blog „The Tig“ leider nicht immer sagen kann. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, archewell.com, skynews.com.au