Meghan Markle voll frustriert: Plant Prinz Harry alleine die Rückkehr nach London?

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz Harrys Heimatliebe ist groß. Meghan Markle hat andere Pläne. Sie will lieber ins schillernde Hollywood. Doch zu Meghans Missfallen, hat Harry sich alleine auf die Suche gemacht.

Montecito – Mit der Rückgabe des Frogmore Cottages an König Charles (74) verloren Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) auch ihr Standbein im Vereinigten Königreich. Um eine andere Bleibe will der Herzog von Sussex seinen royalen Vater nicht bitten, also macht er sich selbst auf die Jagd nach einer Immobilie. Damit ist die Frage auf dem Tisch: Wo will die Familie künftig leben?

Nach dem Frogxit, will Prinz Harry unabhängig von König Charles eine eigene Bleibe in UK

Ein Insider verrät gegenüber dem Mirror: „Von Zeit zu Zeit eine kleine Wohnung im Kensington Palace zu nutzen, kommt nicht infrage, wenn es um ein Haus in Großbritannien geht, werden sie es selbst kaufen“. Offenbar sind sich die Sussexes nicht einig, wo die Kinder in die Schule gehen sollen. „Harry tendiert nach England, während Meghan den Unterricht in den USA favorisiert“, sagt die Quelle weiter.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren

Darüber hinaus will Prinz Harry eine Bleibe in Großbritannien, behauptet der königliche Biograf, Duncan Larcombe. „Harry hat mehr Gründe, nach Großbritannien zurückzukehren als Meghan“ und fügt hinzu: „Es ist unwahrscheinlich, dass Meghan viel Zeit in Großbritannien verbringen möchte“.

Der Frogmore-Entscheid (Frogxit) Die Rückgabe-Forderung des Frogmore Cottages wird als große Rüge König Charles’ an seinem Sohn Prinz Harry gesehen, der seit seiner Übersiedlung nach Kalifornien im Jahr 2020 mit seiner Frau Meghan Markle die Monarchie und einzelne Personen innerhalb der Institution stark kritisierte, Rassismus-Tendenzen unterstellte und ihr mangelnde Unterstützung vorwarf. Im Jahr 2019 zahlten Meghan und Harry laut königlicher Buchhaltung 2,4 Millionen Pfund (2,7 Millionen Euro) für die Renovierung und Miete des das denkmalgeschützte Anwesens im Besitz des Crown Estate, das sich auf dem Gelände Schloss Windsors befindet. Die Sussexes hatten das Anwesen seit ihrem Umzug in die USA nur wenig genutzt. Das Paar finanzierte jedoch den allgemeinen Unterhalt seines früheren Hauses, wie die Pflege des Gartens, und zahlte weiterhin Miete. Der Mietvertrag wurde von einem Palastinsider im Jahr 2022 als „gutes Geschäft“ für den Steuerzahler bezeichnet.

Meghan Markle liebt den Sonnenstaat Kalifornien, in dem sie aufgewachsen ist

Meghan habe nie verlauten lassen, dass sie England in irgendeiner Weise liebe. Sie will nicht zurück. Prinz Harry sieht er jedoch als heimatverbundenen Familienmenschen: „Wenn sie hier keine Basis haben, werden Harrys Kinder aufwachsen, ohne ihre Cousins, Onkel oder Tanten oder irgendjemanden aus ihrer Familie zu kennen. Sie werden schnell wachsen und sein Vater wird nicht jünger.“

Kopie von Montage Halbkreis links ZRU - 2023-10-20T102657.377.jpg © Evan Agostini/dpa & Kirsty O‘connor/dpa

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Uneinigkeit, hat Harry sich scheinbar über Meghans Kopf hinweg entschieden, auf eigene Faust loszulegen. Offenbar ist Harry jedes Mittel recht. Findet sich in London kein Zweitwohnsitz, wäre er laut Mirror auch bereit, nach New York zu ziehen. Der Herzog von Sussex fühle sich offenbar im Big Apple „so viel wohler“, er würde die Stadt zu seinem dauerhaften Wohnsitz zu machen, zumal er von dort aus viel schneller in London wäre, erklärt die Quelle.

Weiter heißt es dort: „Meghan ist so glücklich, wieder in Kalifornien zu sein, dass sie sich nicht vorstellen kann, wegzugehen. Für Meghan steht Hollywood ganz oben. Es würde keinen Sinn machen, umzuziehen, und sie ist frustriert, dass Harry das Thema nicht auf sich beruhen lässt.“ Verwendete Quellen: mirror.co.uk, express.co.uk