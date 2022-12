Meghan Markle weint bittere Tränen: „Ich habe mich so bemüht“ und „war nicht gut genug“

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Meghan Markle Tränen fließen, als sie über ihre Zeit vor dem Ausstieg berichtet. Alles, was sie tat, schien nicht zu genügen. Sie scheiterte an der Royal Family, deren Anerkennung sie suchte.

Montecito – Die Dokumentation von Netflix „Harry & Meghan“ berichtet über die missliche Situation der beiden Royals, die dem britischen Königshaus den Rücken kehrten. Mit Videokameras dokumentieren Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) die harte Entscheidungsphase. Im zweiten und letzten Teil der Doku bricht die Herzogin von Sussex plötzlich in Tränen aus. Von Erinnerung übermannt, kann sie die Tränen nicht zurückhalten.

Meghan Markles royale Anstrengungen reichten einfach nicht für ein wohlwollendes Feedback

Meghan Markle weint darüber, wie sehr sie versuchte „dazuzugehören“, sie habe so sehr versucht, sich anzupassen und alles richtigzumachen. Doch die Erkenntnis traf sie mit voller Härte und bringt sie noch heute zum Weinen: Was sie auch versuchte, es war nicht genug. Sie passte nicht zu den Royals, würde nie dazugehören. Es war der leise Abgang, bevor sie sich mit lautem Gepolter von der Krone verabschiedenden und vor aller Welt im Januar 2020 von ihren royalen Pflichten zurücktraten.

Ungebremste Flut: Von Erinnerung an schreckliche Gefühle übermannt, steigen Meghan Markle bei der Erzählung der Ereignisse die Tränen in die Augen (Fotomontage). © Netflix.com

Nach dem Umzug nach Kanada wohnte das Paar mit seinem inzwischen dreijährigen Sohn Archie im März 2020 auf dem Anwesen von Tyler Perry (53), der in der Doku als Taufpate von Töchterchen Lilibet vorgestellt wird, in Los Angeles. Von dort ging es im selben Jahr weiter nach Montecito, wo sie im Juni 2021 ihre Tochter Lilibet (1) willkommen heißen konnten.

Unerwartete Seiteneffekte der Netflix-Dokumentation Beim Walkabout, bei dem sich die Royals „unters Volk“ mischen, gratulierten die Menschen den frisch Verlobten von allen Seiten, zeigten sich euphorisch von Meghans Erscheinung. In der Netflix-Dokumentation kommt ans Licht, was die Herzogin von ihren ersten Tagen im Rampenlicht als zukünftige königliche Braut dachte. Sie berichtet davon, dass das Konzept dieser königlichen Spaziergänge durch Massen fremd war und dass sie aufgrund der Kleidervorschriften innerhalb der Royals Family keinen Plan hatte, was sie anziehen sollte. Zum marineblauen Mantel von Mackage, einem schwarzen Wolford „Colorado“-Rollkragenpullover und kniehohen Kurt-Geiger-Stiefeln trug die „Suits“-Darstellerin ein echtes Luxus-Accessoire: Die Strathberry-Tasche im Wert von 545 britischen Pfund. (633 Euro). Das gute Stück verkaufte sich trotz des nicht gerade günstigen Preises blitzschnell und erlebt jetzt durch die Dokumentation offenbar ein Revival.

Prinz Harry: „„Es war meine Entscheidung. Sie [Meghan] hat nie darum gebeten, zu gehen“

Von Erinnerung an schreckliche Gefühle übermannt, steigen Meghan Markle bei der Erzählung der Ereingnisse die Tränen in die Augen (Fotomontage). © Netflix.com

Auf dem „Flug in die Freiheit“von London nach Kanada passierte es, berichtet die Herzogin. Ein Angestellter Prinz Harrys von der Flugzeugbesatzung hätte seinen Hut gezogen und ihr seine Wertschätzung ausgedrückt, sinngemäß für alles, was sie für das Land [England] getan habe. Meghan sagt dazu: „Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass jemand das Opfer sah, nicht für mein eigenes Land, sondern für dieses Land. Es ist nicht meins.“

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Dem Mitarbeiter habe sie geantwortet, dass sie sich „so sehr bemüht“ habe, woraufhin er geantwortet habe: „Ich weiß, dass Sie das getan haben, Ma‘am“. Prinz Harry hat auch etwas hinzuzufügen. Er sagt: „Es war meine Entscheidung, [zu gehen]. Sie [Meghan] hat nie darum gebeten“. Der Herzog von Sussex merkt noch an, dass er aufgrund der Misshandlung seiner Frau durch die Medien und ihres Kampfes mit zunehmender Lethargie „keine andere Möglichkeit“ hatte, als sich zurückzuziehen. Die Nabelschau in der Doku sei für Meghan und Harry auch nicht angenehm, aber das sei der Preis, um aus ihrer Sicht die Geschehnisse Revue passieren zu lassen, wurde an anderer Stelle der Serie dokumentiert. Verwendete Quellen: pagesix.com, Netflix.com