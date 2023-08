Meghan Markle wird 42 Jahre – so verbringt die Herzogin von Sussex ihren Geburtstag

Meghan Markle feiert am Freitag ihren 42. Geburtstag und dürfte ihren großen Tag wie auch in den Vorjahren wieder mit ihren Liebsten verbringen.

Montecito, Kalifornien – Meghan Markle wird ihren 42. Geburtstag wohl im engsten Familienkreis begehen. Das berichtet das „People“-Magazin. Demnach wird die Herzogin von Sussex wohl gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (38) und ihren Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) feiern. Seit ihrem Umzug nach Montecito vor drei Jahren führen Harry und Meghan ein völlig anderes Leben, wie „People“ weiter schreibt.

„Kleinere Gruppen“: Meghan Markle verbringt Geburtstag im engeren Kreis

„Sie stehen nicht auf eine große Szene. Sie bevorzugen kleinere Gruppen, die sich zu Hause treffen, Karaoke und solche Sachen“, zitiert das Magazin einen Freund der Familie. „Sie sind verspielt und flirten, wenn sie zusammen sind.“

Trotz öffentlicher Ausflüge bleiben die Sussexes weitgehend unter sich auf ihrem über 13 Millionen Euro teuren Anwesen. Da liegt es nahe, dass auch der Jahrestag der Herzogin in ruhigeren Bahnen verläuft.

Meghan Markles Ambitionen als künftige kalifornische Senatorin Lady Colin Campbell (73) gab laut Informationen von GBNews.com an, Meghan habe den demokratischen kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom (55) nach der Möglichkeit ersucht, die Nachfolge von Senatorin Dianne Feinstein (90) anzutreten, die in ihrem hohen Alter den Rücktritt für 2024 angekündigt hat. Sie berichtet: „Ich habe gehört, dass Gavin Newsom von Meghan so sehr belästigt wurde, man sollte ihr erlauben, in die Fußstapfen von Dianne Feinstein zu treten – was ihr übrigens Zugang zum Geheimdienstausschuss verschaffen würde – bis er die Nase voll von ihrer Hartnäckigkeit hatte, dass er die Anweisung gab, ihre Anrufe nicht entgegenzunehmen und nicht an ihn weiterzuleiten. An seinem Handy habe er Meghans Nummer „blockieren“ lassen.

So verliefen Herzogin Meghans letzte Geburtstage

Herzogin Meghans vorherige Geburtstage hatte sie durchaus schon öffentlicher gefeiert. Ihren 40. Geburtstag im Jahr 2021 nutzte sie etwa dafür, ihre 40x40-Initiative anzukündigen. In einer Videobotschaft mit der Komikerin Melissa McCarthy (52) appellierte Meghan an 40 ihrer Freunde, 40 Minuten ihrer Zeit zur Unterstützung von Frauen zu verwenden, die in den Beruf zurückkehren. Wie unter anderem die britische „Sun“ berichtete, wurde die Kampagne aber wieder eingestellt.

Dafür hatte Meghan an ihrem 37. Geburtstag gleich doppelt Grund zum Feiern: Sie nahm 2018 schließlich gemeinsam mit Prinz Harry an der Hochzeit seines Freundes Charlie van Straubenzee (35) teil. Der Geschäftsmann war zuvor am 19. Mai im gleichen Jahr Harrys Trauzeuge bei der Vermählung mit Meghan gewesen.

Eine Sache dürfte Meghan Markles großen Tag aber trüben. Denn die Herzogin von Sussex ist stinksauer auf William und Kate, weil die Hollywood-Elite sie wegen der Brit-Royals meidet. Verwendete Quellen: „People“, „Sun“, GBNews.com