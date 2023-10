Meghan und Harry für Verurteilung von Terror-Akten in Israel kritisiert

Von: Annemarie Göbbel

Wie dem britischen Königshaus, war es auch Prinz Harry und Meghan Markle ein Anliegen Stellung zum Terror in Israel zu beziehen. Doch ihre Wortwahl geht vielen nicht weit genug.

Montecito – Die schrecklichen Terror-Akte in Israel, zu denen sich die Hamas bekannt hat, lassen niemanden kalt. Royals wie König Charles (74), Prinz William (41) und Kate Middleton (41), der Fürstenhof von Monaco positionieren sich in diesen Tagen und drücken ihre Solidarität, ihr Mitgefühl und ihren Wunsch nach Menschlichkeit aus. Auch Meghan Markle (42) und Prinz Harry (38) war es ein Bedürfnis sich öffentlich zu äußern, doch ihr Statement kommt nicht überall gut an.

Meghan und Harry werden für ihr Statement auch als Ex-Royals hinterfragt

Über ihre Stiftung Archewell Foundation teilte das Herzogspaar von Sussex am Mittwoch (Ortszeit) mit, man stelle sich „gegen alle Terrorakte und Brutalitäten“. Kurz und knapp verzichteten Harry und Meghan, bestimmte Seiten hervorzuheben, versprachen aber, die Bemühungen zu unterstützen, in der Region Soforthilfe zuzuführen.

Unter der Überschrift „With Heavy Hearts“ (dt. Mit schwerem Herzen) lautete ihr Statement: „Bei der Archewell Foundation setzen wir uns mit Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex gegen alle Terrorakte und Brutalität ein. Wir unterstützen unsere Partner und Organisationen an vorderster Front in Israel, um die dringend benötigte Hilfe zu leisten und allen unschuldigen Opfern dieses skrupellos menschlichen Leidens zu helfen“.

Sussexes lassen ihre Botschaft über bekannten Journalisten Omid Scobie verbreiten

Prinz Harry und Meghan Markle sind wegen ihres Statements in die Kritik geraten: Ihre Aussage zu den Terror-Akten der Hamas wird auch angefeindet (Fotomontage). © Evan Agostini/dpa

Die Erklärung der Sussexes wurde am Mittwochabend (11. Oktober 2023) veröffentlicht, und am nächsten Morgen von ihrem Kontakt-Journalisten Omid Scobie (42) auf X (früher Twitter) verbreitet. Scobie ist ein britischer Journalist und Autor, der vor allem als Co-Autor des Buches „Finding Freedom“ bekannt wurde und sich auf die Königsfamilie spezialisiert hat.

Den Kommentaren ist zu entnehmen, dass Harry und Meghan sowohl für ihre Wortwahl, als auch für ihre Position als Ex-Royals hinterfragt werden. Ein User formuliert es direkt als Kommentar: „Ex-Royals geben eine ‚Statement‘ heraus“. Häufig wird den Sussexes eine „Doppelmoral“ unterstellt. Jemand schreibt: „Ehrlich gesagt, mit deinem Wunsch nach Freiheit und Akzeptanz innerhalb der königlichen Familie dachte ich, du würdest immer für die Wahrheit stehen“. Der Ratschlag: „Informiert euch“ findet sich ebenfalls unter dem Posting.

Wenn es um Leben und Tod geht, liegt jedes Wort nachvollziehbarer Weise auf der Goldwaage. Doch anders als sein Vater, König Charles III. und sein älterer Bruder Prinz William, hat der britische Prinz Harry den Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel offenbar vielen nicht klar genug verurteilt. Es finden sich aber auch andere Stimmen: „Danke Harry und Meghan! Vielen Dank für Ihre Unterstützung für Israel. Hier geht es nicht um Politik, es geht um die Menschheit. Das animalische Verhalten hat in der zivilisierten Gesellschaft keinen Platz. Danke, dass ihr das erkannt habt“, fasst ein User die Botschaft zusammen.

Die Erklärung folgte einen Tag, nachdem Harry und Meghan am Dienstag in New York Gastgeber einer emotionalen Podiumsdiskussion zum Thema „Psychisches Wohlbefinden im digitalen Zeitalter“ waren. Verwendete Quellen: Agenturen, Instagram dailymail.co.uk