Meghan und Harry offenbaren Wissenslücken: „Keine Ahnung“ im Einbürgerungstest

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle sollten als neuer Royal Peinlichkeiten erspart bleiben. Britische Etikette, Tradition und Bildung wurden ihr ans Herz gelegt. Offenbar keine Hilfe war zu dieser Zeit ihr Ehemann Prinz Harry, wie Meghan in ihrem jüngsten Podcast wissen ließ.

London – In der neuen Folge ihres Podcasts bei Spotify plaudert Meghan Markle (41) wieder aus dem Nähkästchen. „Good Wife/Bad Wife, Good Mom/Bad Mom“ lautete das Thema der Archetypes-Folge, bei dem die zweifache Mutter offensichtliche Wissenslücken bei Ehemann Prinz Harry feststellen musste. Als US-Bürgerin galt es für Meghan, als künftiges Mitglied des britischen Königshauses zunächst royale Wissenslücken zu schließen. Auch der britische Einbürgerungstest stand auf dem Programm, um die britischen Papiere zu bekommen.

Meghans Podcast-Geplauder lässt Prinz Harry als ungebildet dastehen

„Dieser Einbürgerungstest ist so schwierig“, sagte die 41-Jährige in der brandneuen Folge ihres Podcasts im Gespräch mit US-Schauspielerin Pamela Adlon (56, bekannt aus dem Film: „Bumblebee“). „Ich habe dafür gelernt und erinnere mich, wie ich gedacht habe, oh mein Gott.“ Sie habe dann ihren Ehemann Harry (38) um Hilfe gebeten. „Und er so: ‚Ich habe keine Ahnung‘“, berichtete Meghan brühwarm.

Der Unterricht für Meghan Markle sollte sie vor Peinlichkeiten bewahren, doch am meisten machte offenbar sowohl Meghan als auch Prinz Harry der Einbrügerungstest zu schaffen (Fotomontage). © Zuma Press/Imago & Doug Peters/Imago

Da Meghan immer noch keinen britischen Pass besitzt, hat sie den Test offenbar auch nicht nachgeholt. Da das Herzogspaar im Januar 2020 ohnehin zunächst nach Kanada, dann in die Vereinigten Staaten auswanderte, hatte sie der Ehrgeiz offenbar verlassen. Zum Zeitpunkt der Verlobung mit dem zweitgeborenen Sohn König Charles’ III. (73) im Jahr 2017 hatte es noch geheißen: Meghan wolle die britische Staatsbürgerschaft erwerben.

Meghan Markles neue Podcast-Folge In den Gesprächen mit der First Lady Kanadas, Sophie Grégoire Trudeau, sowie Pamela Adlon und Sam Jay (40) geht Meghan der Frage nach, was es bedeutet, in der heutigen Zeit Partner und Eltern zu sein. In dieser Folge kommen auch die Autorinnen Dr. Shefali Tsabary (50) und Angela Garbes zu Wort.

Meghan hat sich diesmal des Themas Eltern- und Partnerschaft angenommen

Im Podcast war mit der Bloßlegung der Wissenslücken ihres Gatten das Thema Test beendet und Meghan ging zum Gespräch mit der First Lady Kanadas, Sophie Grégoire Trudeau (47) und deutlich leichteren Themen über. Besonders ein gemeinsam verbrachter Sommertag in den Ferien blieb der Herzogin von Sussex offenbar im Gedächtnis: „Dies war die andere Version von uns: beide mit wildem, lockigem Haar und Badeanzügen und losen Klamotten und Lachen, bis der Bauch schmerzte, viel Gekuschel mit unseren Kleinen und leisem Mädelsgeflüster auf der Terrasse, albern wie die Schulmädchen“, offenbart sie.

„Wir hatten so viel Spaß“, betonte die ehemalige „Suits“-Darstellerin, bevor es wieder um die Bedeutung von Partner- und Elternschaft in der heutigen Zeit ging. Es ist Teil des Erfolgsgeheimnisses des Podcasts, dass Meghan stets auch einen kleinen Ausflug ins Private macht. Nicht nur die Royals warten derzeit gespannt darauf, ob sich Prinz Harry bei der Veröffentlichung seiner Memoiren „Spare“ am 10. Januar 2023 auch dieses Rezepts bedienen wird. Verwendete Quellen: people.com, open.spotify.com