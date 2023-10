Meghan und Harrys Sohn Archie geht mit bezaubernder Aussprache viral

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Überraschend geht ein Video des Sohnes Meghan Markles und Prinz Harrys im Netz durch die Decke. Was Fans darin an Archie entdeckt haben, klärt offenbar eine lang gehegte Frage.

Montecito – Meghan Markles (42) und Prinz Harry (39) wachen eigentlich wie die Schießhunde über jeden Fotoschnipsel und jedes Video von ihren kleinen Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (2). Doch eigentlich sind die Mini-Sussexes viel zu süß, um sie der Allgemeinheit vorzuenthalten, fanden die stolzen Eltern und teilten dann eben doch ausgesucht hier ein Foto, da ein Video.

Auf Umwegen taucht ein TikTok-Video von Archie im Netz auf und begeistert die Fans

So gelangte auch ein TikTok-Video von Prinz Archie in die Medien. Fans fanden den Akzent des Sussex-Sprosses so bezaubernd, dass sie in im Filmmaterial hervorhoben. Ursprünglich hatten Meghan und Harry im Rahmen ihrer Netflix-Dokumentationen „Harry und Meghan“ das Original eingespielt, das sich anschließend auf der Social-Media verselbstständigte.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Im Jahr 2022 hatte das royale Aussteiger-Paar den Fans durch die sechsteilige Dokumentation einen beispiellosen Einblick in ihr Privatleben ermöglicht. In der Show wurden von Harry und Meghan aufgenommene Clips von Archie und Lilibet zu Hause und im Beisein von Familie und Freunden ausgestrahlt, zusammen mit nie zuvor gesehenen Fotos von Eltern und Kindern.

Die Sussex-Kinder Archie ist das älteste Kind von Prinz Harry und Meghan Markle. Er wurde 2019 geboren, und verbrachte sein erstes Lebensjahr in London, als das Paar noch als Senior Royals der königlichen Familie unterwegs war und in Großbritannien lebte. Ihr zweites Kind, Prinzessin Lilibet, wurde 2021 in Kalifornien geboren, als die Familie die Trennung von der Monarchie bereits vollzogen hatte und in die Vereinigten Staaten gezogen war.

Erstmalig spricht Klein-Archie vor einem größeren Publikum, das in noch nie gehört hat

Meghan Markle teilte einen Audioclip ihres Sohnes Archie, der sich daraufhin im World Wide Web verselbstständigte (Fotomontage). © Starface/Imago & i Images/Imago

Das virale Video wurde letzten Monat von der Benutzerin auf TikTok hochgeladen und enthält Aufnahmen aus der letzten Folge der Dokumentation, darunter ein Audioclip, in dem Archie während einer Telefonkonferenz seiner Eltern Mitglieder der Archewell-Stiftung begrüßt. Über 125.000 Mal wurde das niedliche Machwerk inzwischen angesehen.

Darin fordert Harry seinen Sohn auf: „Archie, komm und sag Hallo zum Team.“ Daraufhin begrüßt Archie artig jeden mit Namen: „Hallo James, hallo Michael“ und „Hallo, Christine“. Man hört Meghan, die Archie lobt: „Ahh! Das ist so gut!“ Der Clip bot den Fans die seltene Gelegenheit, den Prinzen zum ersten Mal sprechen zu hören. Der Beitrag erhielt 6.000 Likes und zahlreiche Kommentare voller Lob: „Oh, Prinz Archie mit seinem kleinen amerikanischen Akzent“, schrieb ein TikTok-Nutzer.

Damit liefert er die Auflösung zu der Frage, die Fans und Royal Family gleichermaßen umgetrieben hatte. Hat Archie Prinz Harrys kultiviertes Upper-Class-British-English übernommen oder hört man den Akzent seiner amerikanischen Mutter? So oder so: Niedlicher gehts nicht. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren: „Er ist bezaubernd!“, bringt ein User die Antwort auf den Punkt. Verwendete Quellen: TikTok @lady_frances1997, newsweek.com, hellomagazine.com