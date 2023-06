Liebes-Duett mit Florian Silbereisen: Beatrice Egli heizt Gerüchte an

Geht da etwas zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen? Diese Frage beschäftigt die Schlager-Community schon seit Jahren. Jetzt bringt die Musikerin die Gerüchteküche erneut zum Brodeln.

Beatrice Egli ist ein gern gesehener Gast in den Shows von Florian Silbereisen. Sie tritt dort nicht nur als Schlagersängerin auf, sondern fungiert auch oft als Co-Moderatorin. Vor kurzem begeisterten sie die Fans sogar mit einem innigen Schmuseauftritt beim „großen Schlagerabschied“ von Jürgen Drews. Diese vertraute Darbietung ist jedoch nicht das erste Anzeichen dafür, dass zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen mehr als nur eine freundschaftliche Beziehung besteht.

Seit über drei Jahren halten sich hartnäckig Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen den beiden. Trotzdem dementieren sie diese immer wieder. In einem TV-Interview sagte Beatrice Egli im Jahr 2021 beispielsweise: „Wir verstehen uns ja sehr, sehr gut“, aber es sei nichts weiter zwischen ihnen. Obwohl sie von den Spekulationen um ihre angebliche Beziehung oft genervt sind, heizen Beatrice Egli und Florian Silbereisen nun selbst und ganz bewusst die Gerüchteküche an. Auf Beatrice Eglis neuem Album geht es nämlich heiß her zwischen den beiden – zumindest musikalisch.

Auf dem Album gibt es einen gemeinsamen Song, der es in sich hat. In ekstatischen Tönen singen sie: „Das wissen nur wir, was zwischen uns heut‘ Nacht passiert“. Und weiter heißt es: „Hinter verschlossenen Tür‘n werde ich womöglich schwach bei Dir.“ Das bietet reichlich Stoff für neue Schlagzeilen.

„Du willst es doch auch mit mir“, haucht Beatrice Egli ins Mikrofon. „Ich hör’ sie reden, lass sie reden“, singt Florian Silbereisen. Das Duett sorgt schon vor Veröffentlichung für ordentlich Spekulationen. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & Instagram/Florian Silbereisen

Inniger Auftritt von Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was ist an den Gerüchten dran?

Beatrice Egli findet die ganze Situation und die Gerüchte um ihr Liebesleben amüsant. „Fans dürfen alles, sie dürfen auch Fantasie haben“, sagt sie in einem Interview mit der DPA. Auch zum Schmuseauftritt äußert sie sich zwinkernd und lachend: „Die Spekulationen sind ja so oder so da, ob wir zusammen singen oder nicht. Da haben wir gedacht, dann können wir damit auch ein bisschen spielen.“

Am kommenden Samstag werden Beatrice Egli und Florian Silbereisen erneut beim „Schlagerbooom“ gemeinsam auf der Bühne stehen. Vielleicht werden sie dort zum ersten Mal ihren gemeinsamen Song performen. Fans dürfen gespannt sein, ob es einen weiteren romantischen Auftritt von den beiden gibt.