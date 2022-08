„Mehr Zeit, mehr Ruhe“: Jenny Frankhauser will handyfreie Zeit nach der Geburt

Teilen

Jenny Frankhauser kann es kaum erwarten, bis ihr Baby die Welt erblickt © Instagram/jenny_frankhauser

Das Kennenlernen mit ihrem kleinen Sohn hat Vorrang: Reality-TV-Star Jenny Frankhauser kündigt an, nach der Geburt eine zweiwöchige Instagram-Pause einzulegen.

Bald ist es so weit: Jenny Frankhauser (29) kann es kaum erwarten, endlich ihr Baby zur Welt zu bringen. Bereits im April gab die Influencerin ihre Schwangerschaft bekannt und hält die Fans seitdem fleißig mit Updates auf dem Laufenden. Nun dauert es tatsächlich nicht mehr lange, bis Jenny und ihr Partner Steffen König Eltern werden.

Allerdings werden die Fans nicht direkt nach der Entbindung von der Reality-TV-Darstellerin hören. In ihrer Instagram-Story kündigt Jenny nämlich an, sich eine längere Social-Media-Pause zu gönnen. „Geplant ist, dass ich mir ein paar Tage vor der Geburt handyfreie Zeit gönne und zwei Wochen danach“, verrät Jenny. „Ich hoffe, das klappt so.“

Möglicherweise werden es aber auch ein paar Tage mehr – je nachdem, wie sich die künftige Mama fühlt. Stressen will sich Jenny jedenfalls nicht deswegen. „Viele von euch haben mir geschrieben, dass das zu wenig Zeit ist, ich werde das nicht schaffen. Aber dann ist es halt so [...], dann brauche ich halt mehr Zeit, mehr Ruhe“, erklärt sie. Die Schwester von Daniela Katzenberger (35) wird also auf ihren Körper hören und sich nach der Geburt erst wieder bei ihren Fans melden, wenn sie sich bereit dazu fühlt.

Jenny Frankhauser ist kurz vor Geburt schrecklich aufgeregt

Um ihre Nervosität in Schach zu halten, wird Jenny bereits zwei Tage vor der Entbindung auf ihr Handy verzichten. „Ich habe keine Angst, aber ich habe so Respekt vor dem Tag und bin so nervös, ihn kennenzulernen“, gesteht sie ganz offen über das Kennenlernen mit ihrem Sohn.

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Den errechneten Geburtstermin will die Ex-Dschungelkönigin allerdings für sich behalten, um sich „keinen Druck“ zu machen. „Ich bin ja schon aufgeregt genug“, führt sie als Begründung auf. Alle enttäuschten Fans bittet Jenny um Verständnis und Geduld. „Ihr werdet den Termin schon erfahren. Ihr werdet ja auch wissen, wann mein Baby Geburtstag hat, aber vorher werde ich es nicht verraten“, erklärt die Blondine.