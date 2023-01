„Mei Schneehasl“: Melissa Naschenweng begeistert Fans im hautengen All-White-Look

Teilen

Die Schlagersängerin Melissa Naschenweng war in den schneebedeckten Bergen unterwegs. Auf Instagram zeigt sie ihr atemberaubendes Outfit. (Fotomontage) © Instagram/Melissa Naschenweng

Die Schlagersängerin Melissa Naschenweng war in den schneebedeckten Bergen unterwegs. Auf Instagram zeigt sie ihr atemberaubendes Outfit.

Steiermark/Österreich – Wie sehr sie ihre Heimat und die Natur liebt, erzählt die österreichische Schlager-Sängerin Melissa Naschenweng (32) oft in Interviews. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie auf Social Media immer wieder gern Fotos teilt, in denen sie sich auch im Schnee pudelwohl zu fühlen scheint. Am Wochenende war der Schlagerstar bei einem Spaziergang in den verschneiten Bergen unterwegs. Dazu hat Melissa Naschenweng nun zwei Fotos auf ihrem Instagram-Profil geteilt.

Wo genau sie wandern war, hat die Schlagersängerin nicht verraten, wohl aber, dass es ein „Traumtagerl“ mit strahlend blauem Himmel war. Davon zeugen nicht nur die Bilder, sondern auch ein entspanntes Lächeln. So strahlend wie der Tag fiel übrigens auch das Winteroutfit aus, dass sich Melissa Naschenweng ausgesucht hat. Sie trug eine weiße Leggings und eine schneeweiße Daunenjacke, die sie mit goldfarbenen Moonboots kombinierte. In denen stapfte sie gutgelaunt durch den Puderzucker-Schnee und genoss die atemberaubende Landschaft.

Auch die Fans von Melissa Naschenweng geraten ins Schwärmen

Wie toll der Winter-Look der „Glück“-Sängerin ankommt, beweisen die vielen begeisterten Kommentare zu den beiden Fotos. „Traumhaft schön, du strahlst mit der Sonne um die Wette“, meint ein Follower. Ein anderer Fan stellt fest: „Ein süßer Schneehase. Und wieder kann man sehen … auch ein schöner Rücken kann entzücken.“ „Wow. Mei Schneehasl,“ schreibt eine junge Dame liebevoll und bekommt dafür ein Herzchen-Emoji von Melissa Naschenweng zurück. Neben dem „Schneehasen“ fallen am häufigsten Komplimente wie „Traumfrau“, „Schneekönigin“ und „Engel“.