„Mein Bauch ist Wackelpudding“: Anne Wünsche zeigt 3 Wochen nach Geburt ihren Body

Wenige Wochen nach der Entbindung präsentiert Anne Wünsche ihren After-Baby-Body im Netz und sorgt bei den Fans für Begeisterung.

Anne Wünsche (30) will nichts verstecken! Die Influencerin brachte Anfang Juni ihr drittes Baby zur Welt. Söhnchen Sávio ist ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33). Auf Instagram versorgt sie ihre Fans immer wieder mit ehrlichen Einblicken in ihren stressigen Alltag als Dreifach-Mama. Nun teilte Anne erstmals Fotos ihres After-Baby-Bodys.

„Drei Wochen nach Geburt“, schrieb sie neben zwei Spiegel-Selfies. „Meine Hunkemöller-Unterwäsche habe ich gegen Bauchweg-Schlüppa und ‚Hauptsache er passt‘-BHs eingetauscht.“ Denn derzeit steht Komfort für die Youtuberin an erster Stelle. Alle Frauen, die selbst schon Mütter geworden sind, können sich sicher gut in Anne hineinversetzen!

Wenige Wochen nach der Geburt ist ihr Körper natürlich stark von der Schwangerschaft geprägt. „Meine Brüste sind noch immer eine F statt wie vorher eine E… Und mein Bauch ist Wackelpudding“, scherzte sie. Die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin stresst sich also nicht, ihre Baby-Pfunde schnell zu verlieren. Stattdessen zeigte sie sich beeindruckt davon, was ihr Körper in den letzten Monaten geleistet hat. „Wahnsinn, dass vor drei Wochen noch ein Baby drin gewohnt hat. Zehn Monate… Wow, wenn ich mir Sávio anschaue, kann ich es immer noch nicht glauben“, staunte sie. Mit dem Hashtag #happymom unterstrich Anne, wie sehr sie ihre Mutterrolle erfüllt.

Fans feiern Anne Wünsche für ihren After-Baby-Body

Ihre Follower zeigten sich begeistert von dem Body-Update. „Du siehst super aus! Jede Mama ist nach der Geburt ihres Kindes schön“, kommentierte eine Nutzerin. Eine weitere meinte, dass Anne den Bauch-weg-Slip gar nicht nötig habe. „Hat übrigens keine Frau der Welt. Da war ein Kind drin. Und du hast Leben erschaffen. Da darf der Bauch sein, wie er will und muss nicht eingedrückt werden“, schrieb der Fan.

Andere wiederum lobten die „authentische“ Art der Laiendarstellerin und dass sie mit einem guten Beispiel vorangehe: „Real life auf Insta. Danke für das Bild!“ Wie schön, dass Anne Wünsches Anhänger immer hinter der Laiendarstellerin stehen.