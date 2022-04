„Mein bayrisch..“: Anna-Carina Woitschack versucht bairisch zu sprechen - und muss selber lachen

Von: Lisa Klugmayer

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross touren gerade wieder durch Deutschland. Bei einem Zwischenstopp in Bayern versucht sich die Schlagersängerin am dortigen Dialekt, muss aber selbst feststellen, dass das nicht so ganz richtig klingt.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross touren gerade wieder durch Deutschland. Bei einem Zwischenstopp in Bayern versucht sich die Schlagersängerin am dortigen Dialekt, muss aber selbst feststellen, dass das nicht so ganz richtig klingt.

Roding - Seit Anfang Februar touren Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross endlich wieder mit ihrer „Immer wieder sonntags“-Liveshow durch Deutschland - am Samstag (2. April) schunkelten sie im bayrischen Roding. Doch bevor es losgeht, filmt Anna-Carina noch ein bisschen Backstage-Material und zeigt sich begeistert von der echt bayrischen Begrüßung. Selbst bayrisch sprechen fällt der Schlagersängerin dann aber doch schwer.

„Liebe Grüße aus meiner Garderobe“, begrüßt Anna-Carina Woitschack ihren knapp 78.000 Instagram-Fans. Die Schlagersängerin filmt das Backstage-Material vor ihrem Auftritt im bayrischen Roding. „Ich finde das total lieb und total süß, man hat mir hier frische Blümchen reingestellt und natürlich wird man auf bairisch begrüßt“.

Screenshot aus der Instagram-Story von Schlagerstar Anna-Carina Woitschack: Tafel mit der Aufschrift „Griaß God“ © Screenshot Instagram/Anna-Carina Woitschack

„Griaß God“, liest Anna-Carina Woitschack vor, was auf einer kleinen Tafel geschrieben steht. An der bairischen Aussprache muss die Schlagersängerin noch ein bisschen arbeiten. Ganz nach dem Motto „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ schreibt sie ganz selbstironisch zu dem Videoclip: „Mein bayrisch...“ und fügt noch ein lachendes Smiley hinzu.

Auch mit Sprachbarriere: „Immer wieder sonntags“-Konzert war ein voller Erfolg

Auch wenn es mit dem bairisch nicht ganz so geklappt hat, das „Immer wieder sonntags“-Konzert in Roding war ein voller Erfolg. Und vielleicht gibt ihr ja Ehemann und Ur-Bayer Stefan Mross bis zum nächsten Auftritt im Freistaat ein bisschen Nachhilfe.

Bei Anna-Carina Woitschack gibt es außerdem tolle News: Die Schlagersängerin stellt ihre neue Single „Mach das nochmal mit mir“ exklusiv in der „Beatrice Egli Show“ vor. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack