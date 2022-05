„Mein Geschenk an das schöne Südtirol“: Neue Single von Andreas Gabalier erscheint am 20. Mai

Teilen

In seiner neuen Single „Südtirol“ besingt Volksrock’n’Roller Andreas Gabalier die gleichnamige Gegend mit ihren wunderschönen Bergen und Seen. Ab dem 20. Mai können sich Fans die Liebeshymne an Südtirol anhören. (Fotomontage) © Instagram/Andreas Gabalier

In seiner neuen Single „Südtirol“ besingt Volksrock’n’Roller Andreas Gabalier die gleichnamige Gegend mit ihren wunderschönen Bergen und Seen. Ab dem 20. Mai können sich Fans die Liebeshymne an Südtirol anhören.

Südtirol – Als gebürtiger Österreicher liebt er die Berge: Andreas Gabalier (37), der selbsternannte Volksrock’n’Roller, singt nicht selten von Heimatliebe und Regionalpatriotismus. Seine nächste Single will der Schlagerstar am 20. Mai veröffentlichen. Dieses Mal besingt er dabei allerdings nicht seine Heimat Österreich, sondern eine andere idyllische Bergregion. Der Name des Liedes nimmt es schon vorweg: „Südtirol“ heißt der Song, den Andreas Gabalier der wunderschönen Gegend widmen will.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Gabalier jetzt eine Story, die ihn bei den Dreharbeiten zum dazugehörigen Musikvideo zeigt. Im Clip sitzt der „I sing a Liad für di“-Interpret in einem Boot, hinter ihm ist die beeindruckende Bergkulisse Südtirols zu erkennen. Mit Sonnenbrille wirkt Gabalier entspannt, mit leider Stimme richtet er seinen Fans liebe Grüße aus. Auch bei der Arbeit scheint die Urlaubsgegend eine beruhigende Wirkung zu haben.

„Mein Geschenk an das schöne Südtirol“: Neue Single von Andreas Gabalier erscheint am 20. Mai

„Liebe Grüße von den Dreharbeiten zum neuen Song ‚Südtirol‘ hier vom Montiggler See im wunderschönen Südtirol“, sagt Andreas Gabalier in seiner Instagram-Story, bevor er die Kamera herumschwenkt, um seinen Followern die herrliche Aussicht vom Boot aus zu zeigen. Zuletzt sind auch die Mitarbeiter am Musikvideo-Set zu sehen, die auf dem Steg, an dem das Boot angebunden ist, den Dreh vorbereiten. Einen besseren Arbeitsplatz gibt es sicherlich nicht!

Dass er in Südtirol eine richtig gute Zeit hat, lässt Andreas Gabalier mit der Unterschrift seiner Story durchblicken. Er schreibt: „Das neue Lied… Mein Geschenk an das schöne Südtirol. Ab 20. Mai überall, wo es Musik gibt!“ Die neue Single ist also eine echte Liebeshymne für die Region in Italien. Ob der Österreicher seine geliebte Heimat vielleicht doch nochmal hinter sich lassen wird?